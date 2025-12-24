台東體中天花板崩.水管噴裂 學生驚魂：以為地裂開

台東縣 / 綜合報導

台東卑南發生規模6.1地震，緊鄰卑南鄉的台東體中，在地震發生時，教室天花板輕鋼架掉落，砸在地面，牆壁上也出現長長的裂痕，壁面磁磚也掉落，許多水管更是直接被震斷，不斷噴出水來，學生心有餘悸地說，地震發生時，以為地面裂開，覺得自己「快掉下去了」，全都嚇得逃出屋外，目前平安，但因為擔心還有餘震，他們都不敢進到宿舍內。

天花板裡的水管被震破，滲出來的水從天花板裡不斷滴落，走廊上的水管同樣被震破，直接噴出水來，走進教室一抬頭，天花板大片輕鋼架，在地震來襲時震落，砸在地面上，往旁邊看，牆壁出現長長一條裂痕，從地面延伸到天花板，學生心有餘悸地說，地震來襲時，覺得自己到了生死關頭。

廣告 廣告

台東體中學生說：「很緊張，那個樹一直搖，很大，走在路上，以為地板破洞，我以為我要掉下去了。」傍晚台東卑南發生規模6.1地震，緊鄰卑南的台東體中，也感受到強烈震度，當時校內有不少住宿生，大家在第一時間全衝到屋外，目前都平安，不過也不敢馬上進到屋內。

記者VS.台東體中學生說：「(所以你們現在都不敢在宿舍裡面)，是的，我們現在都在外面避難，(不敢進去建築物裡面)，對，因為怕有餘震。」台東體中學生說：「在外面也比較好跑出去，在上面的話，可能會有很多意想不到的事情。」台東體中秘書林德泉說：「女生的部分是住在學生宿舍的四樓，考慮到那個地方，危險性，或是逃生上比較有些距離，所以目前總務處把女學生安排在，另外一棟菁英樓，一樓的部分。」

另外，有民眾下班時遇到地震，想逛逛美妝店壓壓驚，沒想到一進門，又被店內大片輕鋼架天花板掉落的景象嚇到，在平安夜遇到這麼可怕的地震，大家都互相慶幸，一切平安。

原始連結







更多華視新聞報導

台東體中木棒聯賽奪季軍平隊史 李育朋獲投手獎

曾睿豪、汪昆峰聯手壓制 黑豹旗台東體中重返4強

國家警報大響 台東卑南6.1極淺層地震全台有感

