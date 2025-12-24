台東體中校舍受損爆水管 師生平安

台東規模6.1地震，位處市區的台東體中，傳出災情，天花板輕鋼架掉落，壁面磁磚也掉落，水管爆管，不斷噴出水來。所幸全校師生平安，但因為擔心還有餘震，學校也緊急處置。

天花板掉落一地，還好當時沒有人在現場。

「這真的有點慘。」

還有滿地碎石，磁磚散落。這裡是台東體中，從餐廳到體育館，學生宿舍都有災況。

「哇，這邊整個都裂了，掉下來。」

再往外頭看，水管爆裂，不斷漏水。

「到處都在滴水，全部都是，都是水管破裂。」

校方人員一一巡視。

「整個牆壁都龜裂了，哇，這邊很嚴重。」

最擔心的，就是學生安全。師長迅速應變，住宿生撤離到空地。

台東體中學生：「(同學有沒有嚇到) 有，(都嚇到了喔) 有，(有很大嗎) 有。」

台東體中輔導室主任 羅蜀君：「請他們就是先把重要物品帶好，不要急著回宿舍洗澡什麼的，然後我們就是先在外面先等待，避免餘震的發生這樣子。」

台東體中校長室秘書 林德泉：「目前因為考慮到女生的部分，是住在學生宿舍的4樓，考慮到那個地方可能危險性，或者是在逃生上比較有一些距離，所以目前總務處目前規畫，把女生的宿舍，學生，把它安排在，另外一棟菁英樓一樓的部分。」

令人驚恐的平安夜。沒有任何一名師生受到地震波及，是最安心的報佳音。後續災情，校方會再彙整，儘快恢復校園。

