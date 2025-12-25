台東體中震後天花板掉落 國訓中心東部訓練場受損

大地震後，25日白天，台東體育中學教職員進行全校檢視，發現行政大樓從地下室到2樓，多處牆面發現裂痕。來到學生宿舍，2樓的學生寢室外牆，也有多處出現一個大姆指寬的裂縫，幸好沒有學生受傷。

台東體中秘書林德泉說明，「如果有安全疑慮的話，有考慮會將兩側學生的目前的住宿，先安置在比較安全的場域。」

體育中學專業的運動場館，也是國訓中心東部訓練場地，也受損嚴重，包括室內足球場、現代5項競技場，天花板和許多運動設備都掉落受損。學校表示，由於教室受損較輕微，目前會以學生安置優先處理，至於場館和宿舍及餐廳等建築物，會請結構技師會勘，再報請教育部和運動部支援經費修繕。

廣告 廣告

台東體中校長陳明志表示，「學生的安全動線、行的動線、住的動線、食的動線，還有訓練學習的動線，這些部分我們做一個優先來做處理的。」

24日台東地震，氣象署測到規模6.1，25日凌晨3時和4時左右，也分別測到2次規模4.6和4.2地震。專家表示，台東縱谷斷層帶較多，受到菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊影響，發生規模6的地震可能會比較頻繁。

前地震中心主任郭鎧紋分析，「不管是花蓮、台東、宜蘭，都一向在921之前和921之後，都是台灣規模6以上地震最好發的地區。」

郭鎧紋進一步分析，台灣發生規模6以上地震間距約100天，在台東卑南發規模6.1地震前，台灣已經有119天沒有發生規模6以上地震，這次地震後，春節前後要再發生規模6以上地震機率降低，不過還是要請民眾多加留意。