台東體中震後牆面龜裂、擊劍館倒塌 校方爭取修繕補助

台東體中學生餐廳天花板掉落，短期內暫停營運。（蕭嘉蕙攝）

台東體中體育館四樓的擊劍館設備損壞。（蕭嘉蕙攝）

台東6.1強震造成台東體中校園嚴重受損，多棟建築牆面出現龜裂，部分挑高運動場域輕鋼架掉落、水管爆裂影響供水等。校長陳明志表示，已緊急聯繫結構技師進行專業評估，並同步調整學生住宿安排，後續將向上級單位爭取相關修繕與協助。

台東體中體育館牆面倒塌、天花板掉落及設備損壞。（蕭嘉蕙攝）

台東體中學生宿舍牆面龜裂嚴重。（蕭嘉蕙攝）

隨校方巡視校園，行政大樓多處牆面龜裂、壁磚掉落；學生宿舍牆面裂痕明顯，部分窗戶震落、飲水機傾倒；學生餐廳則出現天花板掉落、牆面龜裂情形，結構安全存疑，短期內暫停營運。體育館亦受損，館內牆面剝落、裂痕突出，其中四樓擊劍館受損最為嚴重，出現牆面倒塌、天花板掉落及設備損壞，並波及屋頂水塔傾斜、水管破裂。

陳明志表示，已責成各業管單位，針對教學、訓練、住宿及用餐等場域進行全面盤點，完成災損彙整後，將向上級單位爭取後續協助。學生安置方面，原本住宿於四樓的女生，已先安置至另一棟宿舍的低樓層；男生宿舍則暫時集中於一至三樓，後續將依各區安全評估結果，視情況進行必要調整。

祕書林德泉也指出，部分住宿區域牆面龜裂情形較為嚴重，基於安全考量，校方已暫時禁止學生進入相關區域，並緊急聯繫結構技師進行安全評估；若評估結果仍有疑慮，將持續把學生安置於相對安全的場域，確保住宿安全無虞。

