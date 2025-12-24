台東體中「天花板被震落、水管破裂 」！慘況曝光 師生逃出聚集空曠處

記者王浩原、鄭玉如／台東報導

今（24）日晚間17時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，國立臺東大學附屬體育高級中學（簡稱台東體中）校舍受地震影響造成損壞，出現天花板掉落、水管破裂，其中現代五項隊四樓擊劍館受損最為嚴重，目前學生都平安，但是不敢再進入建築物。

今（24）日晚間17時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，台東體中校舍水管破裂，目前學生都平安，但是不敢再進入建築物。(圖／翻攝畫面）

台東體中目前許多建築物出現明顯裂痕，學生餐廳天花板墜落，餐廳內到處都是掉落的天花板碎片及碎石，多棟建築物的水管破裂，學生宿舍目前沒有熱水能夠使用，所幸學生都平安無事，校方已經通知家長，是否需帶回學生，若不便也會另外安置。

台東體中受地震影響，校舍受損嚴重，師生趕緊逃到戶外空曠處。(圖／翻攝畫面）

台東體中校舍的天花板掉落，其中現代五項隊四樓擊劍館受損最為嚴重。（圖／翻攝畫面）

校方表示，現代五項隊四樓擊劍館受損最嚴重，該館先前因楊柳颱風，主體結構及器材設備已有損壞，但礙於沒有經費可以修繕，只能運用學校微薄的經費，維修當時破碎的玻璃窗戶，無法徹底修繕。

校方表示，現代五項隊四樓擊劍館先前因楊柳颱風，主體結構及器材設備已損壞，如今地震發生更是雪上加霜。（圖／翻攝畫面）

未料，這次的地震更造成整個場館受損，無論是天花板或場館，都有倒塌及坍方的嚴重情況，原本的楊柳颱風就已嚴重毁損不足的現有器材設備，如今更是雪上加霜。

台東體中校舍受地震影響，造成嚴重損壞，出現天花板掉落、水管破裂等情況。（圖／翻攝畫面）

