台東高商椰子樹被剃光防落葉 專家示警：恐影響生長、抗風力

台東高商椰子樹預防性修剪，「光頭」模樣引發議論，專家示警過度修剪恐影響光合作用生長、降低抗風力。（蕭嘉蕙攝）

台東高商校門口、緊鄰正氣路側種植數十棵椰子樹，日前全數被剃成光頭樹，引發議論。校方解釋因東北季風增強，椰葉有掉落傷人疑慮，才進行預防性修剪；專家則提醒，棕櫚科樹木末梢、葉片不宜過度修剪，否則恐影響光合作用生長、降低抗風力。

台東高商祕書陳姿妤說明，學校定期針對椰樹進行修剪，避免葉片及果實掉落傷及行人，或掉落車道釀成意外。近期東北季風增強，難以掌握葉片掉落時機，總務處採取預防性修剪措施。

她強調，目前椰子樹健康狀況良好；對於民眾反映，將回饋給校長與總務處作為參考。由於椰子樹已是校門口具代表性的校景之一，暫不考慮移植更換樹種，未來將以定期修剪方式維持安全。

樹木專家陳正豐則表示，椰子樹屬棕櫚科植物，末梢有一芽是主要生長點，葉片則是光合作用與養分累積的主要來源，一次把所有葉片剪光，等於「把整個家庭的支柱全部移除，只留下孩子孤軍奮戰」，會導致後來新生的芽愈來愈瘦弱，使生命力減損。

他建議可採局部、分區修剪方式，至少保留頂部三分之一的葉片，底部老葉同樣適度修剪，不應一次全部去除。他強調，葉片彼此之間具有分散風力、相互遮擋的作用，若一次全部剪光，每棵樹都無法「互相擋風」。

