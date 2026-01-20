台東鳳梨釋迦外銷受挫 開盤價近成本 縣府拚高端市場

台東縣鳳梨釋迦品質佳，但受中國大陸關稅政策衝擊，貿易商收購價格走低，部分農民捨棄外銷，轉而改走宅配內銷。（蕭嘉蕙攝）

台東縣鳳梨釋迦陸續進入採收期，卻面臨外銷市場受挫。在中國大陸課徵29％關稅及產地競爭影響下，開盤價下跌，每公斤約40至50元，農民嘆「已接近成本價」。對此，台東縣政府表示，將持續穩固品質並鎖定高端市場；台東縣農會則建議補助運費或資材，減輕農民負擔。

中國大陸自民國113年提高鳳梨釋迦進口關稅至20％，再加上9％增值稅，共課徵29％稅，貿易商將進口成本轉嫁農民，壓低收購價格；另一方面，中國大陸農民近年大面積種植鳳梨釋迦，在生產成本低的情況下，占有市場價格優勢。

農民謝宗憲指出，以往開盤價每公斤約70至80元，目前僅約40至50元，價差20元左右，「我們本身成本價就要35到40元，快要血本無歸了」。不過，他強調，台灣的農產品品質很好、技術很先進，盼未來能克服檢疫問題，拓展中國大陸以外的東南亞市場。

台東縣議員兼縣農會理事長楊招信提到，近年受颱風影響，鳳梨釋迦產量減少，去年外銷中國大陸僅4000多公噸，相較以往減少約4分之3；今年產量略回升，但在關稅政策衝擊下，建議縣府提出運費或資材等補助，並協助農民開拓新外銷通路。

對此，台東縣府回應，將持續輔導農民維持鳳梨釋迦優良品質，並鎖定中國大陸具消費力的高端市場；至於關稅議題，將向中央反映農民心聲。

