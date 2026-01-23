台東鳳梨釋迦外銷受阻！中央允諾補助海外獎勵與國內輔導

台東鳳梨釋迦外銷受挫，中央允諾補助海外拓銷獎勵及國內產銷輔導措施。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣鳳梨釋迦產季到來，但受天災及關稅等因素影響，外銷通路及價格都受到嚴重衝擊。立委黃建賓表示，經與農業部開會討論，中央允諾補助台東釋迦海外拓銷獎勵及國內產銷輔導措施，穩定釋迦農生計。

據農業部統計，本期鳳梨釋迦收穫面積約二四五四公頃，台東縣佔比高達９９％，產量為一萬二七六一公噸，受楊柳颱風影響，本期主要採收時間為一月下旬至二月下旬，目前採收進度約一至二成。

黃建賓指出，鳳梨釋迦去年風災造成落果嚴重，加上中國大陸課徵２９％關稅及產地競爭影響，許多農友反映，外銷狀況及價格都受嚴重衝擊，亟需政府伸出援手。

因此邀集農業部國際司長蕭柊瓊、農糧署副署長陳啟榮舉行會議，要求中央務必儘速針對台東釋迦提供運費、資材補助等措施，幫助農友度過難關。

黃建賓表示，已獲得農業部承諾，將推出海外拓銷獎勵計畫，針對亞洲、歐美紐澳及中東地區提供空運及海運獎勵，若有取得產銷履歷、技術改良認證等，還可獲得加碼獎勵，相關辦法近期就會公告。

黃建賓強調，中央不能忽略中國大陸仍是鳳梨釋迦主要外銷市場的事實，雖然縣長饒慶鈴積極溝通推廣，不過關稅議題仍是中央的職權，期盼中央扛起責任、放下意識形態，持續為農民積極磋商。