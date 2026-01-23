台東鳳梨釋迦外銷受阻 莊瑞雄、陳瑩促政院「雙管齊下」穩市場

民進黨立委莊瑞雄、陳瑩第一時間要求行政院及農業部必須正視台東鳳梨釋迦的產銷困境。莊瑞雄提供



正值台東鳳梨釋迦採收期，卻面臨外銷市場萎縮、產地價格下探的嚴峻考驗，民進黨立委莊瑞雄、陳瑩第一時間要求行政院及農業部必須正視台東鳳梨釋迦的產銷困境，針對國內產銷調節與海外銷售兩端，立即啟動產銷調節平衡措施，以具體行動穩定產銷秩序與價格，避免農民權益持續受損。

莊瑞雄表示，這期的鳳梨釋迦，每一顆都得來不易。去年接連的颱風讓台東果園受創嚴重，許多農民朋友向他反映，現在樹上留下來的果實，都是大家頂著風雨、沒日沒夜搶救下來的心血。他指出，中國近年將鳳梨釋迦進口關稅提高至20％，再加上9％的增值稅，實際課徵稅負高達29％，這些成本多由貿易商轉嫁至源頭，直接壓低了產地收購價格，對農民收入造成衝擊。

廣告 廣告

對此，莊瑞雄第一時間致電行政院長卓榮泰，建請行政院責成農業部務必儘速在境內與境外雙管齊下展開對策。在境內產銷方面，應立即啟動調節機制，整合農會、合作社及大型通路以擴大內需市場胃納量，並視產地價格狀況，適時啟動多元加工、收購及促銷措施，同時評估提供運費與資材等相關補助，減輕農民負擔。

至於外銷方面，莊瑞雄與陳瑩則要求應加速推動海外拓銷獎勵，針對空運、海運及新興市場提供實質補助，協助農民拓展多元外銷通路，降低對單一市場的依賴。

陳瑩強調，台東釋迦農民長年投入心力，面對的是氣候風險、成本上升與國際市場競爭的多重壓力，如今又因國際關稅與貿易因素承受價格重擊，「農民何其無辜」。她呼籲中央政府必須扛起責任，在產季關鍵時刻即刻介入，透過完善的產銷調節與外銷配套，穩住市場、守住價格，真正讓辛苦的農民能安心生產、穩定生活。

莊瑞雄亦強調，台東釋迦農民長年投入心力，面對的是氣候風險、成本上升與國際市場競爭的多重壓力，政府真的必須扛起責任，在關鍵時刻即刻介入守住價格防線，作為農民最強的後盾。

更多太報報導

老農津貼拍板調升至1萬元 53萬農民可望受惠

邁入超高齡社會「更公平分配」 卓榮泰：政院版財劃法納高齡人口與農業指標

【一文看懂】北京慶「藍天行動」成功 為何河北農民挨凍過冬不敢開暖氣？