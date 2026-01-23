台東鳳梨釋迦拓展外銷市場 黃建賓爭取補助

（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東鳳梨釋迦在中國市場不穩定，立委黃建賓協助拓展國際市場，向農業部爭取海外拓銷補助及國內產銷輔導措施。

國民黨籍立法委員黃建賓國會辦公室今天發布新聞稿表示，據農業部統計，這期鳳梨釋迦收穫面積約2454公頃，台東縣占比高達99%，產量為1萬2761公噸，受颱風楊柳影響，主要採收時間為1月下旬至2月下旬，目前採收進度約1至2成。

新聞稿指出，鳳梨釋迦是許多台東農友賴以為生的經濟作物，但去年風災造成落果嚴重，加上中國大陸課徵29%關稅及產地競爭影響，許多農民朋友反映，外銷狀況及價格都受嚴重衝擊，亟需政府伸出援手。

黃建賓今天在立法院邀集農業部國際司長蕭柊瓊、農糧署副署長陳啟榮舉行會議，要求中央務必盡速針對台東釋迦提供運費、資材補助等措施，幫助農友度過難關。

新聞稿表示，農業部將推出海外拓銷獎勵計畫，針對亞洲、歐美紐澳及中東地區提供空運及海運獎勵，若有取得產銷履歷、技術改良認證等，還可獲得加碼獎勵，相關辦法近期就會公告。國內產銷部分，將輔導合作社、農會與4大通路合作，擴大內需市場，並視產地價格狀況啟動多元加工補助。（編輯：黃世雅）1150123