台東鳳梨釋迦海外拓銷措施啟動 陳瑩、莊瑞雄要求農業部「盯緊」產地價格

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

台東鳳梨釋迦進入採收高峰，卻同時面臨外銷受阻與產地價格走弱的雙重壓力。對此，立法委員陳瑩與莊瑞雄今（27）日表示，他們近日密集向中央反映地方農民的實際困境，要求行政部門必須同時就「境內產銷調節」與「境外銷售拓展」提出具體、有效的穩定措施。農業部已於26日正式公告「115年釋迦及甘藍海外拓銷獎勵計畫」，透過外銷運費補助，作為協助產業分流去化的重要工具。陳瑩強調，在鳳梨釋迦已全面進入採收期的關鍵時刻，農業部更必須同步緊盯產地價格，避免價格持續下探，傷害農民收益。

陳瑩指出，她已於上週要求農業部，應針對國內產銷調節與海外銷售兩端，啟動產銷調節平衡措施，農業部昨日公布的「115年台灣農產品海外拓銷獎勵計畫－釋迦、甘藍」，政府將針對釋迦鮮果及冷凍、加工產品外銷至歐美、中東及其他新興市場，提供不同運輸方式的獎勵補助，藉由降低物流成本，協助業者拓展多元市場、分散外銷風險；甘藍（高麗菜）亦納入本次計畫，透過海外拓銷補助，作為冬季蔬菜產銷調節的配套措施。

為穩定鳳梨釋迦產銷，陳瑩表示，農業部已同步擴大內需市場與年節銷售通路，輔導山漾合作社、銓益合作社、陽光職農合作社、台東地區農會、太麻里地區農會、鹿野地區農會等農民團體，與全聯、家樂福、全家及統一超商等通路合作，並結合企業團購平台及市集展售，增加國內去化量能。

此外。農業部也於春節期間在台北希望廣場辦理展售活動，協助推廣鳳梨釋迦，並依活動性質提供行銷補助，例如補助太麻里地區農會辦理相關推廣活動，補助經費達100萬元。

「持續緊盯產地及批發市場交易價格，確保農民一整年的心血，不會因市場失衡而被犧牲。」陳瑩表示，目前至2月底正是台東鳳梨釋迦的主要採收期，期間又遇上長達9天的農曆春節連假，市場交易與物流運作放緩，但田間果實成熟速度不會停下，年後將會有集中出貨情形，極可能對市場價格造成衝擊。她要求農業部必須提前掌握年後各通路的實際銷售量能與到貨情形。

「我與陳瑩共同要求農業部必須超前部署、精確掌握年後通路胃納量，若見價格異常波動需立即啟動調節，務實保障農民收益。」莊瑞雄強調，獎勵辦法的公告僅是階段性任務完成，真正硬仗在於年後開市的調節工作。他說，農業部必須超前部署，精確掌握年後各通路的胃納量與預估到貨量，一旦發現價格有異常波動的徵兆，必須立即啟動更強力的調節機制，目前的獎勵計畫雖然公告至4月30日 ，但行政部門應保持彈性，隨時檢討政策力道，並持續強化外銷管道的拓展量能，方能務實

照片來源：陳瑩、莊瑞雄辦公室

