台東鳳梨釋迦評鑑復辦 涂育新奪冠草生栽培受肯定

（中央社記者盧太城台東縣21日電）受到連續颱風影響，台東鳳梨釋迦評鑑停辦2年，今年恢復舉辦，前10名果農名單出爐，由涂育新奪冠。評審特別對台東鳳梨釋迦果園大部分以草生栽培給予讚賞。

農業部台東區農業改良場長陳信言今天透過訊息告訴中央社記者，台東農改場每年都會規劃辦理鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽，但因受到颱風海葵、小犬及康芮等連年影響，鳳梨釋迦果園植株受損嚴重，活動因此停辦了2年。

今年恢復比賽，可以看到農友展現了良好的災後管理技術，果園雖然還可以看到受損的痕跡，但樹勢多已恢復，果實的品質相當良好，每位參賽者的表現都相當亮眼。

他說，「2026鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽」共有27名農友參加，經果園評鑑及果品評鑑兩階段激烈競爭後，得獎名單於昨日傍晚出爐，由涂育新奪得冠軍，朱育慧、宋和穆拿下亞軍，劉淑華、姚銘輝及劉諭穎獲得季軍；優等者有王育晢、鄭承有、林呈謙、王如玄。

評審委員嘉義大學兼任教授張致盛在昨日頒獎時表示，台東地區鳳梨釋迦果園多採草生栽培，具備良好的生態環境，且多數農友在整枝修剪與果園規劃上相當用心，不僅有助於果樹生長，也提升機械化作業效率，顯示整體栽培管理技術都有在持續精進。

這屆競賽競爭激烈，評審過程極具挑戰，得獎農友獲得高分的原因之一，為有提供近兩年的土壤檢測與植體分析報告，鼓勵農友多加利用農改場的免費土壤與植體檢測服務，可了解植株實際的營養狀況，並施用適當的肥料。 （編輯：李亨山）1150121