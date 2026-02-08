台東鳳梨釋迦轉作 實務困境多

台東縣鳳梨釋迦轉作政策推動多年仍卡關，台東縣議員楊招信指出，新興果樹受限氣候與人力，效益難取代釋迦；前立委劉櫂豪則建議提高轉作補助，協助農民度過轉作過渡期。（蕭嘉蕙攝）

台東縣鳳梨釋迦外銷大陸面臨關稅壁壘，內銷又趨飽和，政府雖積極推動轉作，但實務困境多，至今成效有限。縣議員楊招信指出，受限氣候、人力與栽種規模，政府鼓勵的新興果樹產值不及釋迦；前立委劉櫂豪則建議提高轉作補助，協助農民在轉作過渡期內維持基本生活。

台東縣為鳳梨釋迦生產重鎮，民國110年因介殼蟲檢疫問題，大陸下令禁止輸入，至112年底才有條件解禁。因應外銷市場不穩定，農業部自111年起推動轉作政策，建議改種榴槤蜜、山竹、牛奶果、白柿、紅毛丹等新興果樹，或透過嫁接大目種釋迦、紅釋迦更新品種。

雖有不少農民考慮轉作，但面臨「不知道該轉什麼作物」困境。楊招信指出，紅毛丹、榴槤、山竹等熱帶果樹，少數農民試種並採收，但受限台東氣候條件差異，整體產量與經濟效益不及釋迦，對多數農民幫助有限。

楊招信表示，以紅毛丹為例，品質雖佳，但量少、價格高，只能走自產自銷路線，無法進入拍賣市場。另外，高經濟價值的枇杷，所需人力成本高，且無法大規模種植，整體收益難以支撐家庭生計；反觀釋迦，1人即可管理3至5公頃，較具生產優勢。

不過，部分農民預期今年可能迎來轉作潮。釋迦農曾品婕坦言，「今年鳳梨釋迦很慘，應該很多人棄種」，但新興果樹栽培期長、不熟悉技術，因此不納入考慮。她提到，曾接手地主栽種的黃金山竹，因採收費工，管理1年後砍除，目前多改種帝王芭樂，可與釋迦產期相互搭配。

劉櫂豪則在社群平台提出看法，認為短期可結合跨部會與民間力量擴大內銷；中長期來看，適度減少供給面是必須考量的方法。他建議提高轉作補助，讓農民在轉作其他作物尚未收成的3年內，每年補助10萬元，穩定基本生活，是否設置落日條款、明確轉作項目或搭配休耕機制，可再行討論。