台東鳳梨釋迦「外銷量、價格暴跌」 農糧署4規劃救價
台東的鳳梨釋迦將進入採收高峰，但因大陸開徵20％進口關稅、9％增值稅，釋迦出口量雪崩式下跌，影響農民生計。對此，農糧署啟動穩定鳳梨釋迦產銷多元措施，透過不同管道、販售多元加工產品救市。
農業部農糧署表示，2025年、2026年全台共收穫鳳梨釋迦達2454公頃，台東縣佔99％，預估產量1萬2761公噸，然而2025年受楊柳颱風影響，今年期11月至12月早期果量減少，預估下波產期集中1月中旬至2月下旬農曆春節期間採收，而目前採收進度僅2成，造成外銷啟動時間延後。
另據統計，2025年外銷僅3631噸，較2021年6392噸、2022年4397噸、2023年3387噸等紀錄明顯減少，2024年雖有些微回升，但沒能持續走勢。
對此，農糧署已在2025年12月邀集農業部國際司、試驗改良場、產地農民團體、加工廠、通路商等相關單位，研訂4大產銷穩定措施：
1、擴大內需：與多家農民團體與超商量販通路合作，自2026年1月7日起陸續銷售，並透過「台灣優果鮮販企業團購平臺」及「農良直賣所」等啟動企業團購。
2、加工：輔導廠商採購果品，產製截切鮮果、冷凍果丁、果泥及酒品等多元加工產品，並結合既有及潛在外銷通路，突破檢疫障礙，擴大我國釋迦產品外銷。
3、持續推動轉作及品種更新，以平衡市場供需。
4、外銷：呼籲業者避免過度仰賴單一市場，並配合農業部提供海外拓銷獎勵，協助業者與海外大型通路對接，合作辦理海外行銷推廣活動，以開拓多元高端國家市場。
延伸閱讀
找賈永婕參戰台北市長？ 學者分析曝：民進黨此役已無牌可打
影/揭昔日台北101改名內幕 蔡正元曝關鍵：不知綠在計較什麼
台北101被改名「台灣101」？徐巧芯嗆許淑華：年底記得選台灣市議員
其他人也在看
詐助理費1455萬全繳回！黃紹庭二審仍緩刑 藍高雄市黨部回應了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導國民黨高雄市議員涉嫌詐領1455萬助理費，高雄地院去（2025）年6月依《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年，雄檢不服提起上訴，高等法院高雄分院今（27）日宣判仍維持有期徒刑2年，緩刑5年。不過，緩刑條件支付國庫的150萬增加至200萬。對此，國民黨高雄市黨部回應，尊重司法判決，相關程序依黨內規定辦理。黃紹庭涉嫌詐領1455萬助理費，雄檢前（2024）年9月26日收網之際，他當天一早就搭飛機赴中，直到同月29日下午2時許才返台，雄院30日召開羈押庭後裁准羈押，由於他向檢方坦承犯行不諱，並把詐領的1455萬犯罪所得全數繳回，協助檢方釐清犯案過程，歷經約2個月的偵查，全案11月28日偵結，檢方依涉犯《貪污治罪條例》的「利用職務詐取財物罪」，將黃紹庭夫妻及12名助理起訴。檢方發現，黃紹庭2014年當選高市議員後，利用妻子與12位助理的名義，以人頭請領助理費，待市議會撥款後，再交代黃統籌使用，甚至按月匯款3、4萬元到老婆名下的高雄銀行帳戶，支付私人或服務處的電話費、台電電費、自來水水費等款項；但黃妻與孩子長年在美國生活，根本並不在議會擔任助理工作，而他卻還指示周姓副主任提領相關款項，企圖製造金流斷點。雄院去年6月30日宣判，《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權5年，並須支付國庫150萬元，雄檢不服提出上訴，高等法院高雄分院今日做出判決。對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰回應，針對黃紹庭議員二審判決，市黨部尊重司法判決，後續依黨內相關規定辦理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／詐助理費1455萬全繳回！黃紹庭二審仍緩刑 藍高雄市黨部回應了 更多民視新聞報導中天林宸佑違國安法遭羈押 白高調聲援藍噤聲他控「綠營貪汙防寒衣預算」！王定宇回擊：移送法辦林宸佑涉共諜案遭羈押 張啓楷竟「這樣類比」！律師嗆：柯文哲超衰民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
中國課29%稅！鳳梨釋迦出口量、價格雪崩
[NOWnews今日新聞]中國對台灣鳳梨釋迦進口關稅提高至20％，再加上增值稅9%，合計出口到中國稅率近3成，原本一顆20元，硬生生被迫漲到26元，影響銷往中國管道。對此，農業部農糧署啟動規劃補助行銷...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7則留言
中國祭29%重稅 台灣「1水果」慘了！農糧署出招搶救：請國人支持
台東鳳梨釋迦正值產季，卻面臨外銷出口與關稅成本的雙重夾擊。受中國大陸調高進口關稅至20%及增值稅9％影響，我國釋迦外銷量連年萎縮，加上受颱風影響，導致產期過度集中於春節前後。為此，農糧署緊急啟動四大策略，並與各大通路合作，力邀國人以行動支持在地農民。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
日統計海外人士東京購屋 台灣人最多占6成
日本國土交通省統計，2025年上半年在東京都新買房的海外人士當中，台灣人位居第1名，超過中國及新加坡。在日本經營不動產公司的台灣業者說，過去到日本買房投資的人本來就不少，但近年來有更多人是買來自己住，他分析日幣貶值、旅遊興盛，以及區域局勢升溫都是主要原因。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白第十度封殺「國防特別條例」 綠批白營自提軍購預算違憲
立法院本會期週五（30日）結束，國民黨、民眾黨立委今天第十度聯手在程序委員會挾人數優勢，封殺行政院所提1.25兆元「國防特別條例」及「財政收支劃分法草案」排入30日的立法院會報告事項議程，會中表決通過國民黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。民進黨立委羅美玲表示，在野若不滿意行政院版、覺得哪些地方需自由時報 ・ 20 小時前 ・ 3則留言
台東鳳梨釋迦遭29%高關稅衝擊 黃仁函請政院比照「好釋連蓮」救果農
台東鳳梨釋迦進入大採收期，卻遭中國大陸提高進口關稅與增值稅至29%衝擊，外銷市場急凍。國民黨立委黃仁憂心農民生計，今（26）日發函行政院，要求比照「好釋連蓮」政策，研擬外銷補助與產銷調節措施。他指出，今年又逢颱風影響產量，中央與地方政府應立即啟動補貼與穩價機制，協助台東釋迦農民度過難關。警政時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家》國民黨阻擋國防有功？傳中共點頭下週一北京舉行論壇
國民黨為「鄭習會」鋪陳的國共論壇，目前朝改降為雙方智庫參訪交流形式，據指出，在國民黨方面「全力溝通」下，中共透過台辦系統近日終於告知，可以進行階段式的安排。並指若國民黨在立法院這個會期能夠成功擋下攸關向美國軍購的國防特別條例草案付委審查，未來並持續阻止軍購案推案，且承諾將阻止台灣與美國在關稅敲定後進自由時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
綠島鄉實施汙染源管制 台東縣府提醒「未符這資格」登島可按次處罰
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導 為維護綠島鄉空氣品質並守護居民及遊客健康，台東縣政府今（26）日表示，縣府於113年公告劃設「台東縣綠島鄉空氣品質維護區」，限制高污染車輛登島，並宣布自115年度1月1日起於綠島鄉全境實施移動污染源管制措施。台東縣府提醒，主要「限制」出廠滿5年以上且未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車進入綠島鄉，如有違反者按...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
沒事別養黑猩猩當寵物 《猩瘋血雨》導演重現80年代恐怖片的威力
恐怖片《猩瘋血雨》（Primate）的故事簡單，圍繞著一頭被人類當作寵物收養的黑猩猩，發瘋以後全然失控，人類淪為困獸之鬥的大逃殺。導演約翰尼斯羅伯茲（Johnannes Roberts）談到在已經見怪不怪的年代，該如何驚嚇觀眾。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 10則留言
霍諾德爬101挨轟玩命消費危險！Netflix直播「遭批不負責任」回應了
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。Netflix全球直播，不過，此行為仍被許多國外媒體質疑是不負責任，恐造成模仿效應。對此Netflix也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6則留言
中信兄弟》確定參戰美洲棒球冠軍聯賽 領隊：二軍陣容、已向聯盟報備
第3屆美洲棒球冠軍聯賽發出新聞，今年邀請中職中信兄弟參賽，消息獲領隊劉志威證實，確定會安排二軍參加，由二軍總教練彭政閔率領。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 486則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 186則留言
WBC》日本最大遺珠？防禦率王才木浩人落選 12強曾壓制中華隊
日本隊26日公布第6屆世界棒球經典賽（WBC）最新名單，在旅美星光熠熠的陣容背後，卻出現了一位令台、日球迷皆感到震驚的「最大遺珠」，就是現任中央聯盟防禦率王、阪神虎王牌才木浩人。即便才木去年繳出防禦率1.55的宰制級數據，且曾展現強烈參賽意願，最終仍意外未入選，引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言