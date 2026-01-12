台東鸞山梅花延遲綻放 花期縮短一半 春節恐無花賞

台東縣延平鄉鸞山迎接梅花季，雪白花朵點綴枝頭，花香隨風飄散。（蕭嘉蕙攝）

台東縣延平鄉鸞山迎接梅花季，雪白花朵點綴枝頭，花香隨風飄散。（蕭嘉蕙攝）

梅花終於報到！往年12月中旬，台東縣延平鄉鸞山山區即進入花期，不過受到去年颱風攪局，直至今年1月初才陸續綻放，目前花況達4至5成，吸引遊客上山探花。台東區農業改良場指出，梅花花期預估僅持續至2月上旬，農曆春節期間恐難見盛開花況。

沿著197縣道前往延平鄉鸞山部落，枝頭開始冒出雪白花朵，淡淡花香隨風飄散。遊客表示，每年花季都會特地前來欣賞，宛如另類的「平地賞雪」，但今年花況尚未全開，整體略顯稀疏。

台東區農業改良場副場長盧柏松說明，去年8月風災過後，部分受創的梅樹直到9、10月才重新長出葉片，至今尚未完全脫落，影響花芽抽出與開花，因此目前僅有未受損的梅樹能如期開花。

盧柏松指出，海拔500公尺以上地區，目前花況約達4至5成；低於500公尺的地區則僅約1至2成。此外，他也觀察到颱風造成花期紊亂，同一棵植株上，可能同時出現已開花與尚未開花的情況，且因花芽分化不良，導致花期明顯縮短，由原本可維持7至8天，縮減至僅約3至4天，花瓣便陸續凋謝。

農改場提醒，今年梅花花期縮短，預估最晚至2月上旬便會進入尾聲，想賞花的民眾趁農曆年前把握時機上山。

