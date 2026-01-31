台東鹿野鄉波斯菊盛開 春節連假繽紛迎遊客

（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東縱谷鹿野鄉約20公頃的波斯菊花海趕上春節連假，繽紛花海將綻放到春節過後。鹿野鄉公所邀請遊客春節期間到鹿野賞花。

為讓民眾在春節連假期間多一處踏青賞花的好去處，台東縣鹿野鄉公所今年持續與在地農民合作，在鹿野鄉瑞隆村二層坪水圳旁的農地與公有土地種植約20公頃的波斯菊，打造繽紛花海景觀。五顏六色的波斯菊近日陸續綻放，不僅美化田園景致，也兼具綠肥功能，為農地休耕期帶來多重效益。

廣告 廣告

今年的波斯菊已陸續盛開，當地無黨籍縣議員潘貴蘭今天接受中央社記者電話訪問表示，今年波斯菊開花期很配合，目前已經陸續盛開，花況可維持2至3週，預估盛開時落在春節前後，適合遊客在春節連假到鹿野散步拍照，感受鄉村慢活的春日氣息。

鹿野鄉長李維順表示，波斯菊屬於常見的綠肥作物，稻米收割後栽種，可改善土壤結構、提升地力，同時也能形塑賞花亮點。今年除了在公有土地規劃花海區外，公所也提供補助，鼓勵農民在自有農地栽種波斯菊，擴大整體花海面積，讓遊客無論走到哪，都能感受到春節限定的田園風情。

他表示，鄉公所誠摯邀請全國遊客春節期間走訪鹿野賞花、踏青，同時也呼籲民眾發揮公德心，欣賞花海時勿任意踐踏田區或摘採花朵，共同維護美麗景觀，讓花海能被更多人長久欣賞。（編輯：龍柏安）1150131