台東鹿野、太麻里鄉長 選情平穩
2026台東縣鄉鎮市長選情中，鹿野鄉與太麻里鄉呈現相對平穩態勢。原一度盛傳鹿野鄉民代表會主席陳韋吉有意角逐，如今急流勇退，現任鄉長李維順成為唯一表態參選者；太麻里鄉方面，現任鄉長王重仁任期屆滿將卸任，目前僅鄉民代表兼台東工策會總幹事雷明聖宣布投入選戰，有望從縣內最年輕鄉代躍升為最年輕鄉長。
鹿野鄉轄有鹿野、龍田、永安、瑞隆、瑞源、瑞和、瑞豐等7村，長期以鹿寮溪為界，將鹿野、龍田、永安合稱「溪南」，其餘瑞字輩村落統稱「溪北」；歷屆鄉長選舉大多在溪南、溪北派之間相爭。
出身溪南派的李維順政治資歷完整，曾任第20屆鄉民代表、21屆鄉代會主席，上屆轉戰鄉長，以61.86％高得票率當選，上任後施政平穩。
相較之下，陳韋吉雖身為鄉代會主席，但初任鄉代，政治歷練相對淺薄，加上同屬溪南派，與李維順票源高度重疊，選擇回舟退出。目前鄉內未見其他強勢競爭者，李維順爭取連任之路暫時平順。
太麻里鄉政治板塊則以穩健延續為主，資深民代多以連任為優先目標，年輕世代投入相對有限，回顧歷年鄉長選舉，同額競選並非罕見。
現任鄉長王重仁，上屆亦在無對手情況下順利連任，依任期屆滿將卸下職務。下屆選情同樣單純，目前僅有雷明聖一人明確表態參戰。
雷明聖曾以新人之姿投入第20屆鄉代選舉，在政壇老將環伺下，以4票之差險勝尋求三連霸的李英華，成功擠入當選名單，而後更以「當選頭」連任至今第22屆鄉代。今年更獲派台東工策會總幹事，被外界解讀為提前布局鄉長選戰的重要一步。
現年37歲的雷明聖雖屬台東政壇「年輕臉孔」，但能見度與基本盤累積迅速，展現備戰信心。他笑稱，「選代表只跑5村，幫縣長跑行程得跑9村，全鄉都跑透透，已經巡迴2次了！」
