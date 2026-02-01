台東黑尾鷗海廢纏身 塑命難逃

台東卑南溪口1隻黑尾鷗慘遭海廢綑綁，使其無法正常飛行與覓食，鳥友盼相關單位救援。（蔡旻妤攝）

台東卑南溪口近日驚見黑尾鷗遭廢棄釣線與保麗龍殘骸重重綑綁，遠看宛如「自帶杯」，近看卻是致命的海廢「索命杯」，一身沉重枷鎖讓牠行動受阻、無法覓食。鳥友與民代痛斥，人類享受拋棄用品的便利，野生動物卻得承受海漂垃圾的奪命代價，呼籲相關單位即刻救援並正視汙染問題，莫讓在日、韓受敬仰的「神使」，慘死於台灣的海廢中。

卑南溪口入冬後迎來大批黑尾鷗過冬，鳥友卻在群鳥中發現一抹異樣身影。有1隻黑尾鷗被釣線與保麗龍杯牢牢套住，異物造成龐大阻力，讓牠起飛極度吃力，每當牠試圖振翅高飛，旋即因重心不穩頹然降落。

鳥友憂心指出，這隻黑尾鷗因無法靈活俯衝捕食，大部分時間只能形單影隻、步履蹣跚受困溪口沙洲，若無專業單位介入救援，恐怕難逃一死。

值得注意的是，黑尾鷗於東亞文化地位崇高，牠們在日本被視為掌管財富神祇「辯才天女」的神使，能指引漁民尋找魚群，其青森蕪島繁殖地更被指定為國家「天然紀念物」受保護。在韓國，黑尾鷗也是象徵海洋韌性的文化標誌。然而，在鄰國受敬仰的神鳥，來到台灣卻因海洋廢棄物受難，這無疑是對台灣海廢防制敲響一記警鐘。

黑尾鷗遭海廢危害的案例頻傳，台東市民代表王泰捷痛批，海邊不僅堆積釣客的遺留物，更充斥著漁船拋棄物，以及溪河上游沖刷而下的各類生活垃圾，整體環境早已滿目瘡痍。他強調，海廢問題源於結構性因素，海洋保育不應淪為口號，民眾必須減少使用一次性用品，莫讓人類短暫的享受，成為野生動物一輩子的枷鎖與死劫。