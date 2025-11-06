台東龍過脈公車站只有木頭可坐 議員：花大錢跨年卻不建候車亭
台東縣卑南鄉龍過脈公車站缺乏候車亭，縣議員古志成今（6）日質詢追問建亭進度，直言「跨年花大錢請阿妹，小小的候車亭弄不出來」，要求加速辦理。對此，縣府交觀處回應，已提報計畫向中央申請經費。
目前龍過脈公車站牌旁僅有一塊木頭可坐，候車環境簡陋。古志成指出，長輩不是坐塑膠板凳就是坐在木頭上等車，有時候還要頂著大太陽或是強風，讓人看了不捨，「看不出台東的幸福在哪裡。」
古志成質疑，縣政府有錢舉辦各式大型活動，甚至跨年晚會花大錢邀請A-Lin、張惠妹開唱，「一個小小的候車亭弄不出來，笑死人」。他強調，台東的幸福不是聽音樂、看表演，而是基礎生活設施。
對此，縣府交觀處長卜敏正回應，此候車亭已經列入計畫，並向中央申請經費。另外，古志成指出，在距離龍過脈公車站約2公里的鹿鳴橋公車站，原有特色造型候車亭，在颱風期間遭土石流灌入，但至今尚未清除，無法使用。
