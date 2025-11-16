台東 保留部分漂流木 地標變阿塱壹

台東國際地標散落鳳凰颱風捲上岸的漂流木，部分遊客認為呈現出如阿塱壹古道般的原始風貌，建議保留展示。（蕭嘉蕙攝）

受鳳凰颱風外圍環流影響，大量漂流木隨浪拍打上岸，散落於台東國際地標草皮。依照慣例應由縣府派員清除，但部分遊客反映漂流木景象別具風情，彷彿置身阿塱壹古道，建議保留展示。對此，縣府交觀處表示，將會勘評估，挑選具公共藝術意象的漂流木予以保留，其餘再行清除。

鳳凰颱風登陸前夕，台東縣沿海風浪洶湧，一波又一波長浪拍襲，激起滔天浪花，甚至將海中漂流木捲上岸。隔日清晨，海濱公園國際地標草皮區散布殘木枝幹，當時頂風觀浪的民眾直呼「浪好大、好可怕！大自然力量超乎想像。」

如今颱風遠離，大大小小漂流木錯落堆疊，為綠地增添自然的木質色調，意外成為遊客眼中的打卡新景。男遊客表示，漂流木散落草皮上，呈現原始自然感，「讓人聯想到阿塱壹古道的樣貌，維持現狀也很好」；但亦有女遊客認為，以前視野開闊，如今略顯凌亂，「還是原本的模樣比較好」。

交觀處長卜敏正回應，國際地標周邊漂流木在颱風期間遭海浪與強風推上岸，縣府上周已完成會勘，目前已委託廠商，近期將展開清理作業。針對部分民眾反映漂流木具有特殊造型與美感，若經評估具公共藝術意象或展示價值，將可另案保留。

台東國際地標繼彩繪石掀起「尋石」熱潮後，如今又因漂流木再度引發討論。縣議員李建智建議，可在園區規畫咖啡廳，提供遊客賞海景、吹海風、聊天休憩，營造兼具觀光與生活的濱海空間。對此，卜敏正回應，將再研議相關可行性。