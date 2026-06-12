台東「六星級公廁」命案 男頭外傷陳屍

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警車示意圖。取自Pexels



台東轉運站的示範公廁12日驚傳命案。上午民眾進入發現廁所反鎖，經找來相關人員破門，一名60歲男子陳屍裡面，因其頭部有外傷，台東警分局獲報地毯式採證，全案不排除他殺。

這處廁所是台東縣政府打造的新型「示範公廁」，預算達1,500萬元，被稱為六星級廁所。當初，工程經費由中央補助1,345萬元、縣府自籌255萬元，並不包括設計和監造費用，引發爭議。縣府強調，此公廁將設置智慧化設備，目標打造六星級示範公廁，希望能給予遊客全新的使用體驗。

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