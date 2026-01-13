台東 募強投 成功商水祭球速獎學金

台灣東部棒球人才長期西進強權名校，國立成功商業水產職業學校13日祭出球速獎學金，入學測驗球速達140公里可領8萬元，積極招募全台國中棒球投手，盼藉此補強牛棚戰力。對此，國中棒球教練多數認為具吸引力與創意，但仍須搭配選才與培訓機制。

成功商水去年於全國高中棒球黑豹旗賽事中打進16強，當時隊上僅有1名王牌投手能穩定壓制對手，其餘投手在關鍵場次難以有效限制對方打線，為此，校方鎖定強投招募，希望補齊先發與牛棚戰力。

成功商水棒球隊目前僅17人，與西部學校動輒一個年級就超過他們全隊人數形成對比，體育組長黃建堯表示，4月18日將辦理入學測驗，依10顆直球球速分級核發5000元至8萬元獎學金，搭配教練考核機制，分2年發放，相關經費由校方募款支應，未設定總預算上限，換言之，只要資金充足即持續提供。

泰源國中教練陳少青指出，高額獎學金對選手具吸引力，但國中端輔導選手升學時，仍會依學生能力、發展潛力與心理適應性，協助評估適合的學校。

桃源國中教練陳彥儒認為，球速獎學金對選手確實具誘因，國中階段球速140公里已屬頂尖，在高中期間能否提供足夠環境資源持續突破、朝150公里以上發展，將是選手與家長評估是否就讀的重要關鍵。

另有教練提醒，球速雖是投手重要指標，但並非唯一，有些選手天生球速快，卻因控球不穩、比賽實用性有限，仍需透過長期訓練與比賽驗證實力，呼籲校方選才時，應綜合評估潛力與態度。