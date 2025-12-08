台東 千萬行銷費惹議 社福預算卡關

台東縣社會處原定8日舉行「敬老再升級．幸福加碼在台東」記者會，卻因預算審查未通過臨時喊卡，銀髮志工與長者錯愕失望。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府社會處原訂8日於議會審查預算後將舉行記者會，宣布自明年起設籍縣內年滿70歲的長者免繳健保費、敬老禮金調升至2000元。未料，相關社會福利科預算在審查時卡關，其中編列的「1000萬元媒體行銷費」惹議，加上會議出席人數不足而提前散會，待9日續審。

依社會處原規畫，明年起重陽敬老禮金自500元加碼至2000元，預估可嘉惠4萬5000名65歲以上長者，而健保費自付額補助則預估有2萬6868名70歲以上、設籍滿1年的縣民受益，整體受惠人數達長者總數9成以上。

縣議會昨審查社會處預算，針對70歲長者免繳健保費所屬的社會保險預算，全數審查通過；社會救助預算亦順利過關。不過，攸關重陽敬老禮金加碼的社會福利預算因提前散會，未通過。

縣議員林參天指出，當中編列「1000萬元媒體行銷費」過高，且縣府已有新聞科負責縣政推廣，並提出臨時動議刪除該筆預算、僅保留1元；縣議員簡維國同樣質疑，社會福利無須行銷，「民眾有需求自然會找上門」；縣議員王文怡則表示，預算書未載明細節，建議待補件後再行審查。

隨後，縣議員楊招信提出清點人數，因出席率不足，議長吳秀華宣布散會，預算暫未通過，原定的記者會同步喊卡。李姓銀髮志工大嘆失望，議會旁聽席的長者亦難掩落寞。

對此，社會處長陳淑蘭說明，行銷預算主要用於提升民眾對社福政策的了解，讓有需求者能掌握申請資訊；另一部分則用於推廣性別平等與身心療癒活動。她表示，對議會提出的建議將虛心接受，尊重嚴謹的審查程序，將持續努力，盼預算順利過關。