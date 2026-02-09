台東 原民住宅補助超核 縣府埋單

台東縣政府執行114年度原住民住宅補助計畫，核定金額超出補助額度約1000萬元，後續未獲中央增撥經費，縣府9日宣布自行籌措經費補足缺口。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府去年執行「原住民族經濟弱勢住宅建構及修繕補助計畫」，地方核定案件金額超出中央補助預算約1000萬元，縣議員黃治維質疑超核情形，導致部分完成資格審查的民眾遲未獲得補助；後續縣府多次向中央爭取增撥經費未果，9日宣布將自行籌措經費支應，並強調今年核定經費用罄即停止受理。

114年度原民住宅建構及修繕補助經費約1700萬元，台東縣政府原民處實際核定建構27戶、修繕174戶，初估總金額達2700萬元，超核約1000萬元。原民處長高忠雲說明，過往若申請案件金額超出原核定額度，會在原民會同意增補經費後，再接續辦理。

不過，縣府後續向原民會反映並爭取經費協助，台東縣長饒慶鈴今年初亦率隊拜會原民會主委曾智勇說明需求，惟中央經整體預算與政策考量後，未同意增撥經費。縣府表示，考量相關案件多涉及原住民家庭實際生活安排與居住安全，因此決定由縣府預算承擔中央補助不足的經費，以確保族人補助案件得以續行，避免影響民眾基本居住權益。

對此，黃治維表示，縣府決定自行籌措經費、補足缺口，代表願意承擔責任，「這樣的態度是好的」。他指出，若將未獲補助案件延至下一年度再處理，恐排擠新年度申請案件，因此縣府這次選擇自行吸收經費，「至少把問題解決掉」。

高忠雲強調，今年度若補助案件數量已達預算額度上限，將停止受理，後續案件會直接退回，避免民眾誤以為「只要提出申請就一定可獲補助」。