台東 原民宅補助超核千萬 挨批違法

台東縣原民處執行114年度「原住民族經濟弱勢住宅建購及修繕補助計畫」超額核定約千萬元，申請增補預算未果，尚有約60戶未撥款。（蕭嘉蕙攝）

台東縣今年度「原住民族經濟弱勢住宅建購及修繕補助計畫」預算僅1700萬元，卻核定高達2700萬元補助，尚有約60戶未撥款。台東縣議員黃治維29日批預算控管不當、恐違預算法。對此，縣府原民處回應，基於保障族人權益而循往例辦理，已向原民會申請追加經費，未來將研議增設篩選機制。

為減輕經濟弱勢族人居住負擔，原民會今年度提高該計畫建購補助至24萬元、修繕補助至12萬元。台東縣獲中央補助及自籌款合計1700萬元，經各鄉鎮市公所受理後，原民處實際核定建購27戶、修繕174戶，初估總金額2700萬元，超核約1000萬元。

廣告 廣告

黃治維指出，任何單位都應在預算內執行業務，怎會敢編1700萬、核定2700萬？這樣的作法在制度上有風險。原民處部落建設科長張家源說明，修繕案多具急迫性，因此會優先核定與撥款，目前尚有27戶建購案及約30餘戶修繕案未撥款，經費短缺約974萬元，已向原民會申請增撥，但中央預算吃緊，尚未核定。

原民處長高忠雲表示，此作法是積極保障族人建購及修繕權益，加上歷年來原民會都會配合追加補助，因此依過往慣例執行，「公文中也註明補助仍須視中央核定後辦理」，目前正爭取以小犬及康芮颱風災後結餘款補足缺口。

黃治維強調，隨《財劃法》修正後中央財源縮減，未來恐難再仰賴增補，應回歸「預算內執行」原則，並建議縣府參考外縣市做法，針對申請案件多寡訂定篩選標準與優先順序，避免「只要符合財稅條件就能申請」的情形，導致案件數暴增；原民處回應，將納入明年度計畫研議。