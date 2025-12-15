台東 原民音樂節亂象多 旅宿拒接待

2025 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節湧入最高7萬人次，事後傳出噪音、垃圾棄置及酒後失序等爭議。（蕭嘉蕙攝）

2025 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節14日於台東森林公園落幕，活動期間最高湧入約7萬人次，但隨之傳出噪音干擾、垃圾棄置、疑似隨地便溺等情形；另有旅宿業者不堪房客酒後失序，公告未來將不再承接與該活動相關的住宿訂單。對此，原民會表示，因參與人數倍增，導致垃圾量增加，其餘個別行為不予回應。

今年邁入第8屆的PASIWALI Festival音樂節活動，在帶動音樂熱度與觀光人潮之際，傳出不少爭議。台東市中華里長楊耀乾表示，試音期間因風向擴散及音量偏大，里民反映影響中午休息與夜間睡眠。他強調，樂見活動帶來經濟效益，但盼主辦單位兼顧居民生活品質。

森林公園會場部分，大量啤酒罐、塑膠杯及煙蒂散落於草地與步道。清潔人員指出，「這次垃圾量是歷年最多，集中分成7區堆放，由垃圾車逐一清運」；薛姓民眾指出，部分人圖方便，將使用過的衛生紙、紙箱等物品丟往木球場周邊草叢，「缺乏公德心」，盼相關單位盡速清除。

位於市區的民宿業者則發布公告「日後欲參加Pasiwali的旅客不接待！」。謝姓業者指出，該組房客疑因飲酒過量，深夜於大廳喧鬧，甚至從浴室窗戶攀爬進入他人房間。為維護住宿品質，決定未來不再接待相關客群，並強調「尊重音樂、勿爛醉。」

針對外界關注活動期間涉及毒品與毒駕案件，原民會澄清，相關案件均為警方於周邊巡查時依法查獲，並非發生於會場內，並重申毒品零容忍。

