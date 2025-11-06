台東「去憂模式」30店打造旅人收藏卡 用味蕾與故事陪你旅行

當旅行成了一種療癒，台東用最溫柔的方式告訴你：「來這裡，去你的憂。」

今年，城市品牌「慢台東去你的憂」邀請旅人展開一場解憂之旅，串聯縱谷線、海線、南迴線、市區共30家在地店家，正式成為「解憂合作夥伴」，共同推出期間限定的「旅人收藏卡」，把台東的風景、食材與故事化為旅程中的小驚喜。

慢台東去你的憂期間限定的「旅人收藏卡」。

一張卡、一段味、一種療癒

在這次聯名活動中，包含海食光 seas the day、曉屋 Aware House、虎比公寓 hoobi bakery、野室珈琲、翠安儂手感烘焙、北町丼飯屋、機關車庫 Tea House 1917、成功海銀行、旗遇海味、日出合作、女兒不懂茶、達興山號等店家，都為旅人準備了各自的解憂料理與限定小物。

只要在合作店家消費指定餐點或達到滿額門檻（依各店公告），即可獲得一張「旅人收藏卡」，每一張都象徵一段屬於台東的記憶。

更有趣的是，收藏卡結合了NFC互動感應技術——只要用手機輕觸卡片，即可獲得一則專屬的「解憂金句」，像是旅途中專屬的溫柔指引，帶著你在海風、山色與陽光中，解開內心的小結。

收藏卡結合了NFC互動感應技術——只要用手機輕觸卡片，即可獲得一則專屬的「解憂金句」。

三線風味・兩地驚喜・一場解憂的旅程

今年特別有兩家店家「成功海銀行」與「達興山號」打造「解憂下午茶」，讓旅人能在海岸線與山林間，用甜點與香氣取代煩憂。

整個活動橫跨台東三線，每一張收藏卡都藏著不同的故事、風味與驚喜，邀請旅人「邊吃邊集、邊玩邊發現」，讓旅行成為收藏生活美好的儀式。

成功海銀行獨家限定聯名套餐「解憂下午茶」。

把Chill帶回家，讓台東成為你的解憂口袋

「慢台東去你的憂」團隊表示，希望這次活動能讓旅客在旅途中卸下城市的緊繃，重新找回生活的節奏。

這不只是紀念卡，更是一張「情緒地圖」，帶領旅人從山到海，體驗屬於台東的緩慢與溫柔。

活動自 10/24 市區店家搶先開跑，10/27 山海南迴線接力登場。

數量有限，邀你一起來台東——把旅程變成收藏，把煩憂留在路上。

