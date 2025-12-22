台東、台中跨年互換廣告吸睛！張惠妹領軍 歌手無償獻聲迎賓

台東縣政府與台中市政府聯合行銷跨年晚會，在兩縣市車站互掛宣傳廣告，另類行銷手法掀起話題。（蕭嘉蕙攝）

天后張惠妹睽違5年回歸故鄉，將登上台東縣跨年晚會壓軸獻唱，成為最大亮點。縣府近期加強宣傳力道，借鏡高雄市「沉浸式演唱會」概念，邀請全陣容歌手獻聲列車、航班迎賓，並與姊妹市台中市聯合行銷，在火車站「對調」跨年廣告，讓旅客一度誤以為走錯車站。

台東車站大廳高掛「不來台中跨年嗎？」廣告布條，一旁搭配跨年晚會卡司大合照，在社群媒體掀起熱議，不少旅客乍看之下誤以為身在台中；同一時間，台中車站也同步刊出台東跨年晚會廣告，另類行銷手法引發關注。

廣告 廣告

台東縣府新聞科表示，此次跨年聯合行銷由台中市政府主動提出，因預期跨年期間兩縣市將湧入大量人潮，台中市府在台東車站設置台中跨年晚會廣告，台東則於台中車站同步打出台東跨年宣傳，盼透過互相曝光創造雙贏。

來自台北的楊姓遊客表示，第一眼看到時感到疑惑，直問「為什麼要掛在這裡，這裡不是台東嗎？」；同行的薛姓遊客則認為，廣告僅有一句口號與團體照，吸引力有限，但確實具有創意。另有高雄彭姓遊客指出，行銷方式新鮮有趣，不過跨年行程多半事先規畫，不太會因單一廣告臨時變卦。

另外，日前有旅客搭機降落台東時，機上廣播響起張惠妹的聲音，邀約「跨年台東見」，令旅客又驚又喜。縣長饒慶鈴指出，此次借鏡高雄市長陳其邁推動「沉浸式演唱會」的行銷概念，讓旅客從抵達那一刻起，就開始感受台東跨年晚會的熱情。

饒慶鈴也特別感謝今年參與跨年晚會的歌手，每一位皆「無償」提供宣傳音檔，將陸續於火車與飛機上播送，並賣關子邀請民眾「猜猜看是哪位歌手、哪一天會跟你打招呼」。

更多中時新聞網報導

肺癌致死率居冠 證實與空汙有關

2025十大娛樂新聞回顧》金秀賢陷金賽綸風暴形象崩壞

1年強制停藥 引發惡性循環 IBD病團盼健保鬆綁