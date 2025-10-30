台東 哈利波特荒廢城堡 1900萬求售

台東市綠色隧道一帶有1棟宛如電影哈利波特奇幻風格的城堡，施工多年仍未完工，屋主開價1900萬求售。（蔡旻妤攝）

台東綠色隧道旁，一棟外觀宛如「哈利波特奇幻風」的城堡造型房屋，施工多年仍未完工，灰白外牆、裸露鋼骨與雜草攀附，成為當地居民與遊客注目焦點。原屋主兒子廖先生表示，父親當年打算自建養老，因父親辭世，加上貸款沉重，盼以1900萬元價格求售。

這棟「城堡」由已故鍾姓建築師設計，10年前開始興建，1樓已灌漿完成並配有水電，建築師曾在1樓生活近3年，留下沙發、床鋪與施工器具等；2樓部分尚未灌漿，3、4樓樓梯鋼筋已綁好，整體結構安全，但仍需封固修飾，部分區域空隙明顯，被戲稱「會呼吸的房子」。

現任屋主廖先生表示，父親當年建造城堡是為了養老，並計畫作為民宿使用，但父親長期背負貸款壓力，直到過世前仍未入住，如今這沉重負擔由他承接。由於他現居台北，由仲介全權處理房屋買賣事宜，日前颱風吹散封住門口的鋼板，他進一步改為鐵網大門，希望吸引買家目光。

房屋仲介張小姐說，城堡地點鄰近省道，交通便利，若新買家願意接手，約再花200多萬元即可取得使用執照；但由於外觀過於特殊，也有人建議「打掉重蓋比較乾脆」。土地總面積153坪，全是建地，開價1900萬元，每坪約12萬餘元，遠低於市場行情，可說是買地送屋。

據了解，鍾姓建築師在台東打造3棟風格相似的城堡建築，每棟投入約800萬至1000萬元，多數經費花在人工，建材成本相對不高。仲介指出，買家可選擇延續原建築師構想，完成這棟未竟的夢幻城堡，也可重新規畫興建，是具潛力的置產選擇。