台東「地王」，由台東市正氣路與光明路角地掄元。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣一一五年公告土地現值及公告地價，平均調幅一點八二％及二點二八％，「地王」仍由位於台東市正氣路與光明路之角地掄元，公告土地現值每平方公尺二十萬四千五百元，公告地價維持每平方公尺四五七五０元。

縣府表示，明年公告土地現值及公告地價作業，業經台東縣地價暨標準地價評議委員會評議通過，考量社會經濟狀況及民眾地價稅負能力等因素，明年全縣公告土地現值及公告地價平均調幅一點八二％及二點二八％。

地王仍由台東市正氣路與光明路角地掄元；最低區段地價公告土地現值位於鸞山段下野部落西側臨溪之土地每平方公尺三十六元；最低區段地價公告地價位於鄰高雄市及花蓮縣的林班地每平方公尺六元。

縣府地政處指出，近年縣內各項重大公共工程如花東鐵路雙軌計畫、台九線拓寬工程持續推動建設；以及積極推動觀光發展吸引人潮，帶動商業需求增加。因此，在交通便利性提升及生活環境改善下也牽動著房地交易行情，又近年政府推行相關稅制及貸款成數等政策影響，交易量較上期縮減，交易價格呈現緩漲趨勢。

評議結果將於明年一月一日辦理公告，陳列在台東縣各地政事務所供民眾閱覽，作為土地移轉及設定典權時，申報土地移轉現值參考；並作為主管機關審核土地移轉現值依據。