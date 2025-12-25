台東一夜連6震！ 郭鎧紋：一周內要注意不排除５以上餘震

台東一夜連6震！原本在吃飯的哥哥，一秒伸手把妹妹緊緊抱入懷中。（圖／翻攝threads＂nono.__.0430＂提供）

台東地區經歷了一連串的地震，從24日下午5點47分發生的6.1規模強震開始，隨後又連續發生多次規模3至4.6不等的餘震。這些連續地震讓許多民眾驚慌失措，許多人甚至整晚無法入睡。地震專家郭鎧紋表示，這次規模6.1的地震有95%的機率是主震，但未來一週內仍需警惕可能發生的餘震，甚至不排除有規模5以上的餘震出現，不過春節前後發生規模6以上地震的機率較低。

台東卑南鄉24日發生的6.1強震，造成許多驚人畫面被記錄下來。一段影片顯示，一名小女童被突如其來的地震嚇得轉頭狂奔，正在吃飯的哥哥立即伸手將妹妹緊緊抱入懷中，同時還不忘把差點飛掉的碗拉回來。國家級警報響起時，媽媽事後查看監視器畫面，看到這溫馨的一幕感到相當欣慰。

台東24號發生6.1規模強震，店內民眾急忙往外跑。（圖／翻攝Threads_chiahsiang1013，mi_jiang831提供）

另一段畫面記錄了地震發生時，人們紛紛往外逃跑的情景。有飼主在急忙逃出時，才發現愛犬還在店內，著急地向狗狗喊話要牠趕快跑出來。還有一隻法鬥犬在地震前一秒突然往門外衝，飼主原以為是牠調皮，結果下一秒就發生了大地震。門外的轎車也被震得左右搖晃。

卑南鄉公所的納骨塔也遭受損害，部分天花板掉落，一些骨灰罈被震落摔破。現場人員表示，當時情況非常混亂，但所幸掉落的骨灰都是單獨的，沒有混在一起。家屬在25日一早趕往現場，將先人骨骸重新安置。

台東的餘震持續不斷，從24日下午5點47分的主震後，分別在6點39分、6點48分和7點07分出現三個規模3以上的地震，25日清晨3點和4點又分別發生了4.6和4.2規模的地震，一連6次地震讓當地居民整晚不敢入睡。一位居民表示，「好像後來還有三個，三點四十還有，不敢睡，昨天都不敢睡。」

地震專家郭鎧紋表示，出現規模5的餘震是很正常的現象，未來一週內仍需注意餘震的發生。她進一步解釋，這次規模6.1的地震有95%的機率是主震，但未來一週內不排除還會有餘震發生，不過春節前後發生規模6以上地震的機率較低，民眾可稍微安心。

