台東 大馬包機抵達 7成旅客瘋阿妹

首班馬來西亞、台東包機直航30日抵達台東豐年機場，飛機一落地，機場隨即以噴水禮迎接。（蔡旻妤攝）

台東縣政府攜手華府旅遊集團及峇迪航空推出台東、馬來西亞直航包機專案，30日首航迎來156名馬來西亞旅客，其中近7成直言是為了天后阿妹跨年演唱而來；面對中共軍演，旅客紛紛強調並不擔心，反而害怕近來台灣頻繁發生的地震。

馬來西亞旅客受訪表示，台東跨年卡司名單一公布，便立刻決定報名行程，「來台東就是為了張惠妹，公布時就決定要來了」，也有旅客直言，「聽到阿妹要開唱，每一個人都搶著報名」。

葉姓旅行社業者指出，包機行程7月公告初期，僅約3成馬來西亞民眾詢問，直到11月中旬，台東縣府公布跨年演唱會名單後，詢問度與報名人數突然暴增，機票與遊程短短幾天內全數售罄，顯示天后阿妹魅力無法擋。

針對近期中共圍台軍演是否影響來台旅遊意願，旅行業者分析，相關情勢對國外旅客確實可能造成心理影響，但多屬短期現象，尚不至於對整體國際觀光市場造成衝擊。

旅客直言，不擔心中共軍演，反而更關心日前台灣地震及餘震問題，「擔心台東及宜蘭的地震，因為馬來西亞人都對地震很陌生，若有餘震怕影響人身安全或行程」。

台東縣長饒慶鈴表示，今年跨年晚會邀請張惠妹號召多組重量級藝人齊聚台東，成功將大型音樂節慶轉化為國際觀光亮點。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正指出，今年已促成越南、泰國、馬來西亞、澎湖及金門等共10架次包機航班，吸引近3500名旅客造訪台東，創造超過5000萬元觀光消費效益，未來將持續以多元航線結合節慶活動，拓展國際觀光市場。