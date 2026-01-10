台東 天冷血庫告急 企業助陣湧人潮

近期天氣轉冷，民眾外出意願低，台東捐血站捐血人次明顯下滑，民間業者及社團接力舉辦捐血贈禮活動，吸引民眾挽袖響應。 （蕭嘉蕙攝）

去年底入冬來，降溫幅度小，台東捐血站血庫存量維持穩定，隨著近期大陸冷氣團發威，氣溫驟降，捐血人潮同步下滑，台東捐血站血庫亮黃燈，民間企業周末連續舉辦捐血贈禮活動，吸引民眾挽袖響應。台東捐血站長江宜勳表示，盼這股熱潮持續，提前為農曆春節儲備醫療用血。

冷氣團昨日減弱、氣溫稍回暖，加上民間業者號召，台東捐血站迎來久違的捐血人潮，開站短短2小時，等待排隊人數一度達26人。江宜勳表示，目前台東地區血液庫存量處於低迷狀態，A、B、O及AB型血液存量僅可供應約4至7日，主要受到近期天氣轉冷影響，「前幾天幾乎沒什麼人來捐血」。

捐血意願深受天氣影響，每年12月至隔年1月間，台東捐血站面臨募血困境。江宜勳指出，台東區每月醫療用血需求約1600袋，受限於人力與場次，每月實際捐血目標約設定在1000袋，但時常短缺100至200袋，「下雨或天氣寒冷時，捐血人數幾乎會減半」。

為協助募血，民間企業及社團接力舉辦捐血活動，祭豐富好禮號召民眾響應，單日目標1500血袋。主辦活動的人壽業李姓處經理表示，每年年底都會規畫公益行動，今年串聯16間店家共同響應，原本擔心天氣冷會影響人潮，但實際到場人數超出預期，從上午8時起一路滿場。

前來捐血的游姓民眾表示，雖然平時捐血次數不多，但看到企業與團體用心號召，便特地響應，這次捐出500毫升全血。隨著年關將至，江宜勳呼籲民眾趁年前踴躍捐血，協助穩定血庫。