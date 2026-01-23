台東 太平溪疏濬 鄉親封路拒吃土

台東太平溪疏濬工程施工期間，砂石車頻繁進出台東市馬冬社區，居民不滿長期飽受揚塵「吃土」之苦，23日發起封路抗議。（蔡旻妤攝）

台東縣政府執行太平溪疏濬工程，並將土方運往豐原海岸養灘，但砂石車長期行經台東市馬冬社區周邊道路，居民飽受揚塵及道路泥濘之苦，23日發起擋路陳情行動。對此，縣府表示，海岸側施工便道仍在拓寬中，最快約2周便可恢復工程車輛行駛，這段時間已要求施工單位加強抑塵作業。

社區居民痛批，工程車原應行駛於專用施工便道，施工廠商疑為節省成本，改走四川路及馬冬社區產業道路，且未落實灑水抑塵，使得車輛所經之處總是塵土飛揚，嚴重影響生活，因此發起人車封路抗議。

郭姓居民指出，近1個多月「吃土當吃補」，砂石車進出造成路面滿布泥沙，遇水後泥濘不堪，路面溼滑恐害機車騎士打滑摔倒，出現安全疑慮，而社區住戶車輛及曬在戶外的衣物也都噴髒，「每輛車及衣物都要重洗」。除此之外，道路周邊原作為防風林的白水木也遭厚重泥沙覆蓋，「白水木都變成黃水木，植物都快不能呼吸」。

社區民眾強調，過去多次向環保局、1999反映未果，才決定封路抗議，盼相關單位正視，還給居民安全、乾淨的生活環境。

縣府建設處回應，疏濬工程原規畫砂石車行駛海岸側施工便道，但部分路段鄰近保安林，僅能單線通行，目前道路仍在拓寬施工中，現階段暫時調整動線，讓砂石車空車由四川路一帶出場，已要求施工單位加強抑塵措施。

建設處說，台東海岸屬二級海岸防護區，沿岸長期有侵蝕、退縮問題，盼透過疏濬土方回填，以減緩海岸侵蝕，正與相關單位協調便道改善作業，若進度順利，預計2周內可恢復車輛行駛海岸側路線。