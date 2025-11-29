台東 太麻里、三仙台迎曙光續停辦

太麻里千禧曙光園區是台東縣迎曙光勝地之一，鄉公所自民國113年首次停辦官方迎曙光活動後，連續停辦114年、115年迎曙光，僅維持場地開放供民眾自由追光。（蕭嘉蕙攝）

時序步入歲末，迎曙光象徵開啟新的一年。台東縣兩大迎曙光景點「太麻里曙光園區」與「三仙台」自新冠肺炎疫情與918強震後，官方不再舉辦晚會或迎曙光儀式，改以環境整備為主，讓民眾自行前往追光。兩主管單位29日均表示明年持續停辦；東海岸僅成功鎮公所依例舉行元旦健走迎新。

新冠肺炎疫情期間，因應防疫政策，縣內各類大型活動陸續喊停，而後又遇918強震釀災，三仙台遊憩區地標「八拱橋」橋體移位，被迫封閉修復，東管處因此宣布停辦113年元旦迎曙光；太麻里鄉公所則以曙光園區施工為由，同步取消迎曙光系列活動。

對於是否復辦大型迎曙光活動，東管處與太麻里鄉公所均回應「明年不會舉辦」。太麻里鄉公所農業暨觀光課長劉寶雄表示，主要考量是經費不足，亦無規畫元旦升旗，僅維持園區自由開放，供民眾前往追曙光。

東管處長林維玲指出，目前做法以維持環境整潔與安全為主，讓迎曙光回到最單純的形式，不再舉辦表演或任何大型節目。她表示，自疫情後採取此模式以來，遊客反應良好，「大家覺得這樣反而更好，不會一邊看表演、一邊迎曙光」。

成功鎮公所則持續舉辦元旦健走活動，鎮長謝淑貞表示，活動即將邁入第3年，以清晨健走結合升旗典禮為主，當日會發放限量早餐券及圍巾紀念品。她強調，即使沒有官辦活動，「追曙光的人還是有，對遊客來說這就是一種儀式感，不管能不能看到太陽，大家還是會來。」