台東 庇護廚房恐迫遷 訂便當＋1伸援

台東晟心庇護廚房是身障員工自食其力的家，近日因房東欲出售房屋，恐面臨搬遷。（蔡旻妤攝）

台東縣李勝賢文教基金會晟心庇護廚房，近期因房東欲出售房屋，面臨被迫搬遷危機，基金會發起2400萬元購屋計畫，目前仍有千萬資金缺口，急需各界伸出援手；消息傳開後，不少老顧客暖心發起「加一」訂購行動，期盼透過多買1個便當的實質支持，留住這群孩子的家。

長期協助身心障礙者培養工作能力，在就服員輔導下，他們在庇護餐廳工作，有收入、也享有保險，逐步邁向獨立生活。晟心庇護廚房的學員們走進廚房，專注地削紅蘿蔔、細心包裝便當及維持環境整潔，動作雖然不快，卻展現出生命的韌性。林姓學員分享，現在每月都能領取薪水、分擔家計，照顧生病的家人，「能協助家裡，覺得很棒」。

位於台東市正氣商圈的庇護廚房樓高3層，雖僅6名員工，每日卻供應長照及民眾近600份便當。成立6年來，已是員工建立自信與收入的家；然而房東不再續租，讓部分經費仰賴政府補助的工場雪上加霜。

基金會董事長陳美蘭憂心指出，若被迫搬遷，當初投入200多萬元的特製裝修設備無法搬移，一切必須從零開始，她強調，對學員來說，搬家不僅是「換個地方」，重新適應環境與交通路線，將成為生活中的劇烈變動。

由於庇護廚房菜色多樣、食材新鮮，長期深獲地方肯定，常客江先生在第一時間響應「加一」行動，他積極向親友介紹，並說「孩子們自食其力非常不容易，我們捧場幫個忙，看能不能讓他們順利留下來」。

基金會坦言，單靠賣便當難以填補巨額缺口，目前正努力販售禮盒自救，但距年底搬遷期限迫近，千萬資金仍有長路要走，盼各界共伸援手，讓學員在熟悉環境中繼續自立。