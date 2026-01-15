台東 延平鄉結婚補助 新人最高領4萬

台東縣延平鄉公所推出「結婚補助」，鄉長余光雄（左）為新人獻上祝福。（蕭嘉蕙攝）

全縣首創！台東縣延平鄉公所繼民國109年率先推動育兒用品補助後，政策對象再鎖定適婚族，推出「結婚補助」。凡首婚新人設籍鄉內滿1年以上，每人可領2萬元；若夫妻雙方皆設籍，最高可領4萬元，盼「先促婚、再催生」，減緩少子化。搶頭香申請的新人笑稱，為了領取補助，特別延後辦理結婚登記。

對抗少子化，過去獎勵性政策多集中於生育端補助。延平鄉公所因此提出《延平鄉結婚補助自治條例》，鼓勵適婚年齡鄉民步入婚姻、進一步提高生育率，去年鄉代會審議通過，今年上路。

「為了領補助，延後到今年才登記」，搶得頭香的人夫江志鵬表示，原本計畫去年底完成結婚登記，後來在婚宴上聽到鄉長致詞提及結婚補助，與妻子討論後決定改在今年登記，並打算將補助款項用於迎接將出生的寶寶。

該條例規定，結婚時須至少一方設籍延平鄉滿1年以上，再婚者將不予補助，意即僅限「首次新婚」適用；申請須於結婚登記日起3個月內提出，逾期視同放棄，且不得重複領取同性質補助款。此外，領取補助後1年內戶籍不得遷出鄉外，否則將追回補助款。

鄉長余光雄指出，鄉內每年平均約15對新人結婚，經核算後年度支出不超過百萬元尚可負擔；今年編列60萬元結婚補助，後續可銜接每胎2萬元生育補助、每季5000元育兒用品補助等，希望年輕人感受到「在延平當鄉親，是有幸福感的。」