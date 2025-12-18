台東 延平鄉長選舉 前後任恐對決

台東縣明年延平鄉長選戰升溫，現任鄉長余光雄力拚連任，前任鄉長胡黃廣文是否再度回鍋再戰，成為地方政壇關注焦點。（蔡旻妤攝）

明年地方選舉將至，延平鄉選情升溫。原盛傳縣議員古志成有意角逐，如今急流勇退；現任鄉長余光雄施政接地氣，積極朝連任布局；首度打破國民黨長期執政的前鄉長胡黃廣文轉戰立委未果，但曝光度及地方呼聲高，其政治動向足以牽動選情，成為不可忽視的關鍵變數。

延平鄉近20年由藍營執政，民國107年在六方競逐、票源高度分散選舉中，無黨籍胡黃廣文以28.72％得票率勝出，首度翻轉藍營政治版圖。111年胡黃廣文改披藍袍再戰，雖拿下1035票、47.56％得票率，仍由無黨籍余光雄以1141票、52.44％以百餘票之差險勝。

廣告 廣告

延平鄉共5個村，桃源村是全鄉唯一人口破千的村落，人口約等同2個中小型村落總和，是左右選情的關鍵票倉；其餘武陵、永康、紅葉與鸞山等村人口規模接近，若能在桃源村取得優勢，同時兼顧其他村基本盤，即逼近勝選門檻。

余光雄表示，自身用心經營地方，資源分配公平，從嬰幼兒、結婚補助、長者照顧到各項公共設施，皆通盤規畫，滿足鄉親各階段需求。對於潛在人選，他直言，投入選舉須提前1年以上準備，若時間過於壓縮，恐影響選民支持度，「就像起跑一樣，慢半拍就會落後」。

胡黃廣文政治經歷豐富，以無黨當選延平鄉長，改披藍袍再戰失利，於113年獲民眾黨徵召轉戰山地原住民立委選舉，雖未當選，實力不容小覷，對於是否回歸地方選戰，他強調「選舉不是一個人的事」，目前階段是先聽取各方意見，並向支持者喊話「謝謝厚愛，審慎評估後決定」。

特別的是，余、胡黃資歷與背景相當，皆出身軍系、1屆鄉長資歷，過去更曾在武陵外役監獄及延平鄉公所共事，余曾任社福課長、鄉幼園長，胡黃則任人事管理員、總務，兩人既是老同事，也曾在上屆鄉長選舉中同場競逐，同僚是否再度成為對手，後續發展耐人尋味。

地方評估，現階段談論選戰仍言之過早，多數潛在人選態度審慎，預料農曆年後，各方布局與人選動向將逐漸明朗。