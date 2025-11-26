台東 成功鎮長選舉雙強碰 決勝青年票
明年台東縣成功鎮長選舉初步形成「雙強對決」態勢。現任鎮長謝淑貞甩罷免陰霾、力拚連任，主打施政成績與行政穩健；前鎮民代表郭亞民則在支持者勸進下傾向再戰，以年輕與行動力為訴求。若兩人再度對決，「青年返鄉投票率」恐是左右選情的關鍵變數。另外界傳出還有年輕新面孔有意投入，但尚未定案。
謝淑貞在前鎮長、丈夫黃博昌任期屆滿後順利接棒，以國民黨籍在民國111年三腳督選戰中勝出，成為鎮史上首位女性鎮長。不過，謝淑貞上任僅一年多，即被控政見跳票，由4名鎮代率眾發動罷免攻勢，使她成為縣治史上首位被提案罷免的鄉鎮長，最終因投票率未達門檻、成功保住職位，得以續任。
雖然罷免案一度重創謝淑貞形象，但投票結果反映部分鎮民在檢視其施政後表態支持；罷免落幕，她與鎮代會關係回歸行政與監督，陸續推動藍色公路啟航、兒童公園啟用、提高敬老禮金等施政成果。
曾任第21屆成功鎮民代表的郭亞民，上屆以無黨籍之姿首次挑戰鎮長選舉，是10餘年來唯一投入鎮長選舉的阿美族人。雖以末位落選，但選後持續推動地方創生、銀髮與兒少福利等計畫，累積青壯世代支持度。他坦言，在勸進聲浪不斷下「傾向參選」，預計明年初正式宣布。
成功鎮人口原漢各半，轄有信義、和平、忠仁、忠智、三民、三仙、忠孝及博愛等8里，其中三民與信義人口多、規模大，被視為「關鍵票倉」；選舉文化重人情義理，情感牽絆比政見更具影響力；政治板塊則長期偏藍，族群投票並不明顯。
此戰中，謝淑貞擁有施政成果、夫家政治影響力及政黨支持等優勢，基本盤相對穩固；郭亞民則以清新形象、年輕執行力與擅長媒合資源的能力受青睞。由於鎮內青年外流、返鄉投票率低，誰能喚回年輕選民，將成為左右最終結果的關鍵變數。
