台東「拖板車高速撞進民宅」！駕駛噴飛斷魂

超慘！今（4日）上午近6點左右，在台東市的中興路六段上，發生重大車禍，有輛拖板車不明原因往右失控翻車，直接撞進對向車道一戶民宅，事發當下的驚悚監視器畫面也曝光，民宅的外牆跟停在屋外的車輛都被撞壞，所幸屋內民眾無人傷亡，消防局獲報後迅速派人車趕往救援，抵達時發現該車蘇姓駕駛已經噴飛重摔在地氣絕多時，至於是否涉及酒駕或是疲勞駕駛釀禍，警方正在調查釐清。

撞進民宅瞬間的監視器畫面。 （圖／民眾提供）

