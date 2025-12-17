台東 捕獲懷孕母鯊 漁民搶救活胚胎

台東縣成功鎮新港漁民16日意外捕獲懷有身孕的長尾鯊，體內胚胎可見成形的「鯊魚寶寶」，趕緊送往東部海洋生物研究中心進行後續處置。目前胚胎置於海水環境中培育，並透過外部供氧維持生命跡象。不過專家指出，雖曾有「早產鯊魚」成功存活的紀錄，但胚胎在母體外孵化尚無前例，有待觀察。

以拍賣捕撈旗魚聞名的新港漁市場，前日下午傳出一陣騷動，一尾「準媽媽」長尾鯊上岸後，經剖腹發現有著完整胚胎，且在半透明的胎囊內可清楚看見粉嫩的鯊魚寶寶游動模樣，引來眾人圍觀驚呼。經確認共2具胚胎成形，其餘均為受精卵狀態。王姓魚販表示，她第一次遇到從鯊魚腹中取出活的「幼幼鯊」，直言機率「比中樂透還難得，希望能救活。」

廣告 廣告

胚胎後續由東部海洋生物研究中心照護，研究員吳瑞賢表示，目前僅能將胚胎置於乾淨海水中培育並持續打氧，以維持基本生命跡象；不過依現階段觀察，胚胎體型小，屬於卵胎生的早期發育階段，尚未發育完全，整體存活率不高。

吳瑞賢進一步說明，國內過去確實曾有長尾鯊胚胎成功存活案例，但胚胎發育已進入後期、鱗片完整、屬於「早產」狀態的個體；相較之下，此次胚胎連鱗片都尚未形成，情況相對不利，目前僅能持續更換乾淨海水，盡量降低感染風險。

吳瑞賢指出，漁民在深海捕撈劍旗魚時，較常發生誤捕長尾鯊的情況；至於是否具有固定洄游性，目前缺乏明確資料。根據漁業資料庫指出，長尾鯊胎兒在子宮內具有同類相殘的特性，一胎可產下2至4尾幼鯊，體長可達約100至130公分。