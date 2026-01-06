台東 搶救電動車火災 擋水板上陣

藝人林志穎曾在桃園駕電動車自撞起火，由於車內含鋰電池，滅火難度高，引發各界關注，為避免類似風險，台東縣消防局將原本用於防洪的擋水板延伸應用於火災搶救，未來規畫撥交全縣4個消防大隊，強化第一線應變能量。

擋水板過去主要用於防洪，可快速阻擋50至100公分積水，具備輕便、可重複使用等特性，消防局表示，擋水板由縣府建設處水利科協助引進，此次規畫延伸應用讓擋水板「一板兩用」，由防洪設備轉化為電動車火災搶救的新戰術。

一般小客車電池模組高度較低，約使用15片60公分高擋水板即可因應；但近年電動遊覽車陸續上路，電池模組位置較高，此次規畫撥交的1公尺高擋水板，除可因應小客車，也可支援大型車輛火災搶救需求。

消防局民力運用及訓練科祕書尤仁宏表示，電動車火災與一般燃油車處理方式不同，燃油車多半可透過灑水在30至60分鐘內完成滅火，但鋰電池即使外部火勢被壓制，內部仍可能持續反應，復燃時間難以預期，增加後續搶救風險。

尤仁宏指出，電動車火災關鍵在於讓電池模組「完全冷卻」，由於整車吊掛浸泡需具備大型機具及容器，現場不易取得，因此改以擋水板圍設車輛並注水，讓電池模組浸泡於水中，並靜置觀察24小時至48小時，確認內部反應結束，避免復燃。

尤仁宏補充，相關火警消防人員到場後，會先以熱顯像儀偵測，讓高溫區域持續降溫，並使用電動車緊急斷電插頭將車輛強制斷電，確保搶救人員安全；若火勢仍有延燒疑慮，則會先以滅火毯隔絕火勢，再進行冷卻處置。