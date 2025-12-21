台東 斷頭樹屢現 議員促定修剪規範

台東高商外數十棵椰子樹今年11月遭斷頭。（蔡旻妤攝）

台東近年多處公共樹木出現「斷頭式」修剪情況，從市區公園、校園行道樹到各鄉鎮，都有許多樹木被大量修剪到僅剩樹幹，管理單位多以防災與通行安全為由說明，但景觀改變與樹木後續生長問題，成為地方關注焦點。縣議員建議制定統一的修樹原則。對此，台東縣府回應，應循中央規範，並已要求委外廠商必須具備修樹執照才得以執行相關作業。

鹿野鄉龍田村「綠色隧道」全長約1公里，小葉欖仁行道樹過去樹冠交錯，形成林蔭廊道，是地方知名景點，吸引自行車客與遊客造訪，民國113年，整排樹木遭齊頭式矮化修剪，樹頂光禿禿引發關注，更有不少遊客敗興而歸，直言與過往印象落差甚大，「樹被砍成這樣感覺滿可惜，也失去來此觀賞景點的意義」。

台東高商校門口數十棵椰子樹今年11月遭大幅修剪，葉子全消失，僅剩樹幹，引發議論，有人酸「台東的修樹方式永遠超越想像」，也有人形容這可能是台東特有的城市美學，許多居民都關心這些椰子樹是否能繼續存活。

台東大學長期致力邁向「綠色國際大學」，台東及知本兩校區栽植多樣台灣原生樹種，而苦楝樹被票選為校樹。台東校區112年11月實施災後樹木整修時，校內多株樹齡逾40年的苦楝樹與榕樹遭委外廠商以斷頭式方式修剪，出現缺枝斷幹情形，民眾質疑作法與校方理念互不相符，校內外愛樹人士更發起「1人1信」向教育部陳情，引發關注。

多起案例顯示，台東地區修剪樹木的方式引發諸多爭議，縣議員簡維國表示，近年斷頭式修剪案例頻傳，顯示公共樹木管理有檢討空間，建議訂定更明確的修剪規範與專業指引。台東雖有《台東縣行道樹管理自治條例》規範行道樹修剪須經主管機關核准，但縣內尚未制定完整的「樹木修剪作業規範」，各機關與包商作法仍不一致。

對此，縣府回應，台東縣規範行道樹管理自治條例，樹木分由各機關管理，應依循公共工程委員會規定處理，縣府已修訂勞務委辦規範，要求廠商須具相關執照才得以實施修樹作業。