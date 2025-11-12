台東 明年金峰鄉長選舉 高勤書、呂朝強爭霸

2026台東縣金峰鄉長選舉呈「雙雄對決」態勢，現任鄉民代表會主席高勤書與鄉公所民政課長呂朝強均表態參選。（蕭嘉蕙攝）

2026台東縣金峰鄉長選情升溫，上屆「雙雄爭霸」由蔣爭光勝出連任，隨著任期屆滿即將卸任，新一輪戰局再現「雙雄對決」態勢，目前鄉民代表會主席高勤書與鄉公所民政課長呂朝強皆有意參選，2人各具政務及行政背景，被視為勢均力敵，主戰場將落在嘉蘭村。不過，地方人士觀察，尚有人選低調布局，變數猶存。

金峰鄉新興村子弟呂朝強歷任高雄市原住民族事務委員會科員、台東縣成功鎮戶政事務所戶籍員，民國98年調任金峰鄉公所，先後擔任社會課長、祕書室祕書、農業課長等職，現任民政課長。呂行政資歷豐富、熟悉鄉政運作，他表示，任職期間與鄉親互動頻繁，「對鄉內每個村的狀況有相當了解，對地方情感深，也比較知道問題在哪裡。」

高勤書則出身鄉內第一大村嘉蘭村，具觀光經營管理專業、政壇資歷深厚，參選多屆鄉民代表屢戰屢勝，歷任第19屆鄉民代表會副主席、第20屆鄉民代表、第21屆鄉民代表，現為第22屆鄉民代表會主席。高問政積極、作風務實，長期關注基礎建設、文化傳承及地方產業發展等面向。

金峰鄉共轄嘉蘭、正興、新興、賓茂與歷坵5村，高勤書與呂朝強在資歷與背景上旗鼓相當，但在選區結構上，嘉蘭村人口約為正興、新興2村總和，將是決勝的關鍵戰場，身為嘉蘭子弟的高勤書在票源上具備優勢。

隨選戰腳步逼近，呂朝強積極參與各類民間協會、社團活動，並走訪家戶、展現親和力，爭取鄉親支持，這點恰為形象嚴謹的高勤書所欠缺。高勤書坦言，「我比較務實、做事型的人，不太會聊天，給人感覺不太親近。」

整體而言，金峰鄉長選舉目前呈現「高、呂雙雄對決」局勢，但地方人士透露，檯面下仍有潛在人選伺機而動，預料農曆年後戰局將更加明朗。