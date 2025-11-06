台東 有錢跨年請阿妹 沒錢蓋候車亭 龍過脈公車站寒酸 議員開罵

台東縣卑南鄉龍過脈公車站牌旁僅有一塊木頭可坐，候車環境簡陋，長者常頂著大太陽或吹著風等車。（蕭嘉蕙攝）

台東縣卑南鄉龍過脈公車站長期缺乏候車亭，僅有板凳或木頭供民眾暫坐，縣議員古志成6日於議會質詢時追問建亭進度，更批縣府「跨年花大錢請阿妹，小小的候車亭弄不出來」，要求加速辦理。縣府交觀處回應，已提報計畫向中央申請經費；在地明峰村長則坦言，長者多改預約幸福巴士接駁，搭公車的人很少了。

台東縣議會總質詢首日，古志成關注台9線卑南鄉龍過脈公車候車亭建置進度，他指著螢幕放映的候車照片直言，長輩自己帶板凳或是坐在木頭上等車，有時候還要頂著大太陽或是強風，讓人看了不捨，「看不出台東的幸福在哪裡」。

他進一步質疑，縣政府經常舉辦各式大型活動，甚至跨年晚會花大錢邀請A-Lin、張惠妹開唱，「一個小小的候車亭弄不出來，笑死人」。他強調，台東的幸福不是聽音樂、看表演，而是基礎生活設施。

對此，交觀處長卜敏正說明，歷年來公車候車亭建置經費皆由中央核定補助，去年會勘後因未趕上送件時程，後續再提報時又逢《財劃法》調整，一度無法核定。經立委協調爭取後，中央重新開放申請，目前已完成提報，後續待經費核定到位即可辦理。

不過，吳勝雄指出，「其實現在沒什麼人坐公車」，自從縣府推出幸福巴士後，長者多改預約搭乘巴士點到點接駁，比較方便省時。

此外，古志成提到，距離龍過脈公車站約2公里的鹿鳴橋公車站，原有特色造型候車亭在颱風期間遭土石流灌入，至今尚未清除，要求縣府一併復原，提供安全完善的候車環境。卜敏正回應，該候車亭權責單位尚待釐清，縣府將協調相關單位確認管理權責後，再行處理。