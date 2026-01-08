台東 東河鄉育兒加碼 7歲前可領16萬

台東縣東河鄉公所推出生育福利，自民國115年1月1日起，凡設籍鄉內的新生兒，可領取2萬元「生育補助」，7歲前每年還可領2萬元生日禮金，單胎合計最高16萬元，金額創縣內新高。（蕭嘉蕙攝）

新年送上育兒大禮！面對新生兒人數逐年下滑窘境，台東縣東河鄉公所8日公告生育福利新政，自民國115年1月1日起，凡出生並設籍鄉內的新生兒，除可領取一次性2萬元「生育補助」外，7歲前每年還可領2萬元「生日禮金」，合計16萬元，盼藉此減輕育兒家庭負擔，並鼓勵生育。議員支持此生育補助，並鼓勵成功鎮評估財源後跟進。

台東縣海岸線的長濱鄉、東河鄉及成功鎮均已邁入超高齡社會，其中東河鄉65歲以上人口比例達28.1％，僅次於長濱鄉28.4％，居全縣第二。近年來，東河鄉新生兒數持續下滑，在「生不如死」的情況下，每年人口約減100人，全鄉總人口數已從107年約8500人，下降至目前約7800人。

為鼓勵生育、減緩少子化衝擊，東河鄉公所今年推出「生育補助」及「生日禮金」雙重福利，成為台東第13個推動生育補助的鄉鎮市，補助金額亦創新高，單胎合計可領16萬元。

民政課長張淵智說明，自今年元旦後出生且設籍東河鄉的新生兒，出生即可領2萬元生育補助，雙胞胎以此類推；另自滿1歲起，每年可領2萬元生日禮金，直到7歲止。此補助與中央及台東縣政府既有的生育、育兒相關津貼不衝突，符合資格者皆可同時申請，受惠對象估計每年約20至30人，整體財政負擔在可控範圍。

縣議員許進榮表示，現代許多年輕人不婚、晚婚或不敢生，所以只要財政許可，這樣的政策值得支持。針對目前東海岸僅成功鎮尚未推出鄉鎮版生育補助，許進榮指出，會建議成功鎮公所評估自身財政狀況後跟進。鎮長謝淑貞則回應，若財政許可，願意推動相關政策，以鼓勵生育。