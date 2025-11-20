台東 東河鄉長選舉 估百票決勝

台東縣東河鄉投票規模不大，勝敗差距恐在百票之間，為下屆鄉長選戰增添變數。（蔡旻妤攝）

台東縣東河鄉長選情逐漸升溫，長期由藍營或無黨籍領軍的東河鄉，現任鄉長葉啟伸兩任屆滿，其堂弟、鄉公所機要祕書葉啟煒被視為接棒人選；另兩度以微幅差距落敗的無黨魯美桂，及形象清新的無黨鄉代陳季微，也被地方視為強力潛在挑戰者。由於東河鄉人口僅約7800人，投票規模不大，差距通常都在百票之間，使選戰更添不確定性。

葉啟煒在鄉公所服務7年，擔任機要祕書及總務，熟悉行政流程，被視為最具延續性的接班人，他已對外表態，長期陪同鄉長推動各項建設，對未來鄉政已有規畫藍圖。

不過，葉家在興昌村雖有穩固基礎，但葉啟伸任內建設進度、農損補助效率、公所盈餘運用等議題多次成為地方討論焦點，若相關質疑未能妥善處理，恐影響葉啟煒接棒布局。

曾兩度以不到200票飲恨的魯美桂，也被視為下屆最具威脅性的變數之一。她長期在農會服務，與農民關係深厚，基層動員力強；加上其外省第二代背景，使她獲得藍營軍系與傳統深藍族群的穩定支持。雖然還未公開表態，但地方傳出她持續走訪基層，一旦宣布參選，勢必牽動藍營板塊。

此外，新生代也逐漸浮現，無黨籍鄉代陳季微以清新形象與務實問政建立口碑，深受年輕族群及返鄉鄉民肯定，基層多次勸進她投入鄉長選戰。不過她表示現階段仍以代表會工作為優先，雖動向未定，但高人氣已成影響票源關鍵人物。

東河鄉包括北源、泰源、東河、尚德、隆昌、興昌、都蘭等7村，其中都蘭人口2229人，是全鄉第一大票倉，各方認為「拿下都蘭者即占上風」，形成今年選戰的關鍵戰場。

回顧近十年選情，東河鄉投票數落在4400至4700票間，勝負恐怕就在百票差距，由於選將各擁優勢，因此下屆選情被視為「最難預測的一次」。