台東 榮仔洗車隊 助身心病友就業

台北榮民總醫院台東分院成立「榮仔洗車隊」，由職能治療師帶領身心病友在院區提供洗車服務，強化職能、建立自信，協助日後銜接一般職場。（蕭嘉蕙攝）

台北榮民總醫院台東分院作為縣內主要精神科醫療院所，因應精神醫療「去機構化」趨勢，創新導入以洗車為主軸的職業訓練模式，於今年12月成立「榮仔洗車隊」，由職能治療師帶領病友在院區提供洗車服務，藉由真實工作情境累積職能、重建自信，協助日後順利銜接一般職場。

隨著精神醫療走向去機構化，北榮台東分院慢性病房住院人數逐漸下降，多數病友回歸社區生活，但求職路上卻處處碰壁。職能治療師蔡宜璇說，許多病友出院後回診時，最常反映的就是「找不到工作」，有些雇主對相關病史有所顧慮，有些則不理解他們面臨的焦慮、抗壓性不足等狀況，導致在面試或試用期階段就被淘汰。

有鑑於此，北榮台東分院擴大職業訓練內容，除現有的院內商店與點心坊外，今年在更生院區新設洗車隊，提供友善、穩定、循序漸進的工作場域。蔡宜璇表示，院內有設備與合適空間，加上台東風沙多，民眾洗車需求高，因此以此作為切入點最為適合。

洗車隊目前有3名固定學員，未來將依門診醫師評估擴增至5至7人，提供泡沫、沖洗、擦乾、打蠟一條龍服務，收費介於50至200元，相較市場行情親民。蔡宜璇指出，為確保服務品質，正式營運前已安排2周密集訓練，讓學員熟悉各項流程。

洗車隊上線後獲得不少民眾好評，稱讚「洗得很乾淨、打蠟很漂亮」，讓學員逐步累積成就感與自信。蔡宜璇表示，未來若學員病情穩定並具備就業意願，院方也將協助轉介至就業中心或民間協會，媒合適合的職缺。