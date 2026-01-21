台東 江金香病逝 十三選區議員4搶1

現任台東縣議員張全馨嵐欲轉戰海端鄉長，出缺的席次吸引鄉內各方人馬角逐，下屆選情備受關注。（蕭嘉蕙攝）

隨著現任台東第十三選區縣議員張全馨嵐欲轉戰海端鄉長，所留遺缺引來各方角逐，含國民黨籍現任海端鄉長胡金至，以及鄉代會副主席余瑋廷、鄉代胡淑貞、加拿村長夫人余桂花3位無黨籍人士，還有海端鄉救國團會長江金香。不過原被視為「五強爭霸」的態勢，因江金香日前辭世，轉為四搶一，除令各界惋惜，也為激烈選情投下不小變數。

台東縣第十三選區屬山地原住民選區，應選1席議員，範圍涵蓋關山、池上、鹿野及海端4鄉鎮，選票集中於海端鄉，現已表態的選將均出身該鄉。現任鄉長胡金至基層歷練豐富，曾連任4屆鄉民代表，此次鄉長任內涉及原住民保留地分配爭議遭提案罷免，但最終以公開道歉及回應訴求終止罷免行動。地方評估，雖此事令其政治形象受挫，但長期所累積的基本盤及行政優勢仍在。

青壯派競爭者余瑋廷，民國103年初次參選海端鄉代，在多強爭奪中落敗，107年再戰後當選連任至今，支持者以青年族群居多；鄉代胡淑貞同樣有二連霸資歷，曾任鄉代會主席，長期關注銀髮福利，高齡票源穩固。

余桂花是現任加拿社婦女會長，長期投入婦幼關懷與傳統文化推廣，加上村長丈夫助力，在加拿村基礎穩固。而最早表態、二度叩關的江金香，因任社團幹部並推動兩岸交流，加上票源與余桂花有所重疊，原被視為不可忽視的實力派人選；如今因病辭世，除令戰局劇變，其支持者流向成為四強爭霸的重要關鍵。

海端鄉轄有霧鹿、利稻、廣原、海端、崁頂及加拿6村，其中海端村票數最多，被視為關鍵區。值得注意的是，相較於政黨派系，宗教在海端選戰中扮演舉足輕重的角色，分為天主教及基督教兩大系統，目前以天主教勢力較強，檯面上4人中，僅余桂花隸屬天主教派，宗教票源的流向，亦成後續選情觀察重點。