台東「池上大橋」改建 公路局拚農曆年前北上線通車
〔記者吳亮儀／台東報導〕連接台東縣內池上鄉、關山鎮的「池上大橋」正由交通部公路局進行改建工程，公路局今(8日)說明，會力拚北上線在明年農曆年前完工並通車；南下線將在2027年3月完成、四月雙向通車。
池上大橋位於花東縱谷平原，橫跨卑南溪，串聯台東縣池上鄉與關山鎮，是縱谷地區台9線上極為重要的交通幹線。現在既有的橋梁年久及抗洪、耐震標準不足，因此優先改建。
池上大橋改建工程全長1.34公里，其中橋梁段860公尺，新橋採雙向分離設計，單向橋面寬度由8.5公尺拓寬至13公尺，橋面更為寬敞，並配置2車道及1慢車道，還有1.5公尺寬的人行道，行車、走路更順暢。
橋梁跨距長度將由舊橋的34公尺，大幅增加為75公尺到123公尺，並提高梁底高程最高達2.6公尺，大幅增加通洪斷面，兼顧防洪與安全。工程採「半半施工」方式，先做北上線橋梁改建工程，完成後再辦理南下線橋梁改建工程，確保用路人在施工期間仍可安全通行。
施工團隊同時採用懸臂工法施作，避免於河川行水區設置支撐結構，降低對河川生態與水流的干擾。北上線預計在明年農曆年前完工，屆時將率先開放通行，改善地方車流瓶頸，後續接續施工南下線，完成整體改建。
池上大橋位置視野遼闊，橋上可遠眺台鐵新武呂溪橋列車奔馳於山河間的壯麗景致，東北側則可俯瞰伯朗大道、「金城武樹」，以及稻浪交織的金色田園，也能看見池上糖廠煙囪與初來橋等地方記憶地景，呈現花東縱谷山川、人文與農業並存的獨特風貌。
這項改建工程也是「台9線花東縱谷公路安全景觀大道(台東段)」系列建設之一，計畫範圍自台9線花東縣界到台東市綠色隧道，並以安全、景觀、人本、生態四大面向為計劃主軸，做台9線道路拓寬或新闢外環，提升省道公路系統使用效率、改善瓶頸路段及健全路網完整性，池上大橋改建更是當中的重中之重。
更多自由時報報導
鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光
明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰仍在成長！暴風圈侵襲機率破5成縣市曝光
其他人也在看
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
川普關稅戰違法？ 聽證會後敗訴機率曝！
美國總統川普對全球關稅戰是否違法，美國法院聽證日期為2025年11月5日。玉山投顧分析，核心爭議在於，總統是否有權依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）聲稱存在「國家緊急情況」，並對進口貨物大範圍徵收關稅。多個企業與美國數州提起訴訟，主張此舉超出總統在該法下的法定權限。目前在下級法院，多數法官認為川普實施的關稅屬於超越法定授權。玉山投顧報告點出，聽證會後，預測平台 Polymarket 對川普勝訴的押注機率由 40%下降至 25%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
傻眼！中市府今赴議會專案報告 報告人竟是「被免職局長」
台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市政府今赴議會進行非洲豬瘟事件專案報告，但市府準備的專案報告書面資料上的報告人，竟是昨日已被免職的農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，讓不少議員傻眼；台中市議員林德宇當場發飆，斥連這種事都做不好，市府藐視議會、規避監督究責；議長張清照則幫緩頰，「人員昨天自由時報 ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 13 小時前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
四人幫教師霸凌3／4教師霸凌製造對立 教育部回應了
國立嘉義大學附設小學發生4名教師對學校人事主任霸凌事件，1個多月前調查報告出爐，認定霸凌成立，但這4位教師事後仍不知收斂，持續在網路、學校內發言恐嚇學校其他教職員。針對此案，教育部認為若情節嚴重，最重可處解聘處份，有任何爭議，應循體制內管道反應解決。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰有北轉近台趨勢 政院：花蓮堰塞湖災區盡早預防性撤離
中央氣象署分析颱風鳳凰動態有北轉接近台灣趨勢。行政院今天表示，颱風鳳凰可能為東部及北部帶來豪雨，請部會依權責督導花蓮縣政府在周末前完成堰塞湖災區預防性疏散撤離前置作業，要「盡早啟動」預防性疏散撤離作業；交通部也須落實馬太鞍溪臨時便橋預防性封橋措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
曾不顧北京警告訪台！美國第一位女性眾院議長裴洛西，宣布不再繼續連任
美國聯邦眾議院歷史上第一位、也是迄今為止唯一一位女性議長，同時也是數十年來，民主黨政治圈中最有權勢的人物之一，那位曾不顧北京警告來台訪問的裴洛西（Nancy Pelosi），台北時間6日晚間宣布、她將不再尋求連任。 現年85歲的裴洛西發布一段感人的影片，向她代表近40年的城市舊金山，獻上一封情書，「我真心熱愛作為你們在國會的聲音，這就是為什麼、我希望你們，......風傳媒 ・ 1 天前
驚！高雄流動攤商增1本土登革熱 足跡含高屏7市場
高雄市衛生局今（7）日說，今天新增1例本土登革熱確診個案，患者為鳳山區39歲本國籍男性，11月3日出現發燒（39.7度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，11月6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第14例本土確診個案。高雄市政府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蕭美琴訪比利時在IPAC年度大會發表演說
總統府今天深夜發布新聞稿表示，經賴清德總統指派，副總統蕭美琴於今晚（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。中時新聞網 ・ 18 小時前
NCC被藍白封殺！卓榮泰氣炸怒批：半個橄欖園都遞出來還得不到善意回覆
立法院今（7）日在藍白人數優勢下，4名NCC委員被提名人全遭封殺，連國民黨籍的副主委被提名人程明修都被否決。行政院長卓榮泰在民進黨立委郭昱晴質詢時不悅表示，可見在野黨以黨意凌駕一切，不是在野黨的人選就無法被通過。他更痛斥，自己把半個橄欖園都遞出來了，還得不到善意回覆，會重新思考未來的合作模式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌再轟卓榮泰欺騙國會 民眾黨團對NCC4位被提名人全投不同意
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導立法院今（7）日上午行使國家通訊傳播委員會人事同意權，民眾黨團上午舉行記者會，黨團總召黃國昌說，民眾黨立法院黨團一致...FTNN新聞網 ・ 1 天前
北市抽驗生鮮蔬果 多件青蔥、香菜殘留農藥超標
（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在市場、賣場、餐飲店等處抽驗的51件產品中，有11件產品驗出殘留農藥超標，包含青蔥、香菜、九層塔等，皆已要求下架。中央社 ・ 1 天前
高雄本土登革熱增1例 鳳山攤商足跡遍布高屏市場
（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市今天新增1例本土登革熱確診個案，今年累計14例。患者為鳳山區39歲本國籍男性，職業為市場攤商，足跡遍布高雄、屏東等市場。衛生局已採檢484人，196陰性，288人檢驗中。中央社 ・ 1 天前
1歲嬰兒遭金門醫院打錯疫苗 院方：將檢討流程
（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門醫院發生原應替嬰兒施打流感疫苗，卻錯打成A肝疫苗事件，金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，目前觀察嬰兒無異狀，將檢討流程避免類似情形再發生。中央社 ・ 7 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶！行政院：請花蓮縣政府「儘早啟動」預防性撤離作業
為因應第26號鳳凰颱風可能對台灣造成影響，行政院災害防救辦公室今（7）日下午召開前置情資研判會議，院長卓榮泰要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖地區，行政院表示，請農業部、內政部及衛福部依權責督導花蓮縣政府，務必於本週末前完成預防性疏散撤離各項前置作業。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發一萬詐騙手法曝！他誤信假檢警 300萬元黃金全沒了
普發一萬登記已開跑，詐騙集團也看準時機，對此內政部警政署呼籲，普發現金登記務必查明官方網站；接到檢察及警察人員來電告知身分遭冒用、涉及刑案，請立即掛斷電話；不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之；若收到可疑電話，或有詐騙疑慮，請直接向165查證。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 11 小時前